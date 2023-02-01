童子賢任民進黨智庫副董事長 彭博：恐激怒中國

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和碩董事長童子賢出任民進黨智庫、新境界文教基金會副董事長。彭博分析，和碩與該智庫的關係恐激怒中國，可能引來中國檢視。（中央社檔案照片）

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（中央社台北1日綜合外電報導）民進黨智庫「新境界文教基金會」昨天宣布由代工廠和碩董事長童子賢擔任基金會副董事長後，彭博分析，和碩與該智庫的關係恐激怒中國，可能引來中國檢視。

報導指出，和碩是蘋果公司（Apple Inc）重要夥伴，現正積極尋求多元化、把生產作業從中國轉移出去，包括在印度設立一家iPhone工廠。

然而作為鴻海科技集團較小競爭對手的和碩，仍將大部分iPhone生產留在中國東部的上海市與昆山市。

去年中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情為蘋果帶來空前挑戰，和碩一度被迫暫停iPhone生產，如今童子賢的新職位可能會為蘋果及其在中國的供應鏈增添不確定性。

根據和碩2021年度報告，和碩大約42%固定資產在中國，但童子賢昨晚發布的聲明，仍淡化新職務可能讓和碩面臨的潛在衝擊。

他表示，該基金會邀請產業專業人士參與運作，以融入政界之外更多元的觀點；在民主社會，表達和貢獻意見是很正常的事。

去年8月，時任美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，北京近幾個月加強施壓台灣政府，除禁止輸入多種台灣產品，還在台灣周邊加強軍演並侵擾。

裴洛西訪台期間，和碩副董事長程建中、台積電創辦人張忠謀和董事長劉德音等商界要人，都出席總統蔡英文為裴洛西設的午宴。鴻海高層未參與那次活動。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1120201