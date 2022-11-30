和碩童子賢：中國封控難預測 客戶要求堅守崗位

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台灣玉山科技協會30日舉辦2022歲末晚宴，協會理事長童子賢受訪表示，中國封控發展難以預測，和碩重點是建立可以安定工作的環境。中央社記者吳家豪攝 111年11月30日

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（中央社記者吳家豪台北30日電）富士康鄭州廠區日前爆發員工激烈抗爭，代工廠和碩董事長童子賢今天受訪表示，客戶要求「堅守崗位，不要亂跑」；由於中國封控發展難以預測，和碩重點是建立可以安定工作的環境。

台灣玉山科技協會今天舉辦2022歲末晚宴，童子賢以協會理事長身分出席，於會前接受媒體採訪。

被問及明年可能推出的iPhone 15系列新機，和碩有望拿下多少訂單，童子賢回應，他看到相關媒體報導也相當訝異，還在「絞盡腦汁」想像，現在談「未來式」還太早。

針對鴻海集團旗下中國富士康鄭州廠先前爆發勞工抗爭後，iPhone系列Pro機型是否可能由和碩及中國代工廠立訊瓜分；童子賢僅低調表示，「那邊先讓他們平緩下來再說」。

媒體追問和碩客戶是否有新要求，童子賢說，客戶要求就是「你們要堅守崗位，不要亂跑，能夠把基本的運作照顧好」。

有關新產品訂單分配，他認為媒體報導都太快了，「沒有那麼早」，現在都還在忙今年產品的量產，「人員調度都忙不完了」，對於明年新產品「先不要猜測」。

針對中國封控情況，童子賢認為難以預測發展，今年4、5月中國開始封控時，也無法事前預測，對和碩來說，重點是建立可以安定工作的環境。

天風國際證券分析師郭明錤今天在個人推特（Twitter）貼文分析，蘋果iPhone 14 Pro與Pro Max在今年第4季總出貨量預期減少逾1500萬支；蘋果若欲分散供應風險，鴻海恐難成為iPhone 15 Pro系列獨家組裝供應商。（編輯：黃國倫）1111130