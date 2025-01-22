川普上任展新局 童子賢：2.0更成熟 往好的地方修正

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（中央社記者江明晏台北22日電）針對美國總統川普上任後的新政新局，和碩董事長童子賢表示，川普就職演說並未超出原先預期，反而往好的地方稍微修正，沒擺出對抗貿易夥伴的姿態，顯見川普2.0比先前更有經驗、更成熟，更務實推動美國再次偉大。

童子賢今天出席三三企業交流會，針對美國總統川普上任後的就職演說重點與未來產業趨勢，接受媒體訪問。

童子賢表示，全球政治經濟專家都緊盯川普的就職演說，而市場對此「已暖身兩個月」，但結論並沒有超出原來預期偏差太多，反而有些是往好的地方稍微修正，比如對加拿大、墨西哥、中國關稅往後延，顯見「第一天並沒有擺出馬上對抗貿易夥伴的姿態」。

針對移民政策，川普除了強調會驅逐非法移民，但會希望留住在美國留學生；選舉時，川普也揚言要對中國課徵60%的關稅，事後又放緩。所以回過頭檢視，「川普2.0會比之前更有經驗、更成熟，以及更務實推動讓美國再次偉大的政見」，振興美國經濟。

至於是否擴大投資美國，他說，不會馬上就提出具體措施，產業發展往往是5年、10年、20年的規劃，不適合因為一道行政命令，或一個人的政策主張就馬上改變。

針對川普能源政策，他表示，美國是全球石油與天然氣生產的第一名，川普還想要再繼續擴大生產，無非是要壓低美國內部能源價格，帶動製造業競爭力，吸引流失到外國的製造業重新回流美國，也是抑制物價的關鍵。

至於川普在電動車方面的政策，童子賢說，全球電動車最大的消費國不在美國，而是中國，大約是美國的3、4倍，其次是歐盟，所以中國和歐盟的電動車政策不改，相信川普禁止美國電動車的補貼，並不會撼動電動車的發展，頂多是替電動車產業帶來困擾。

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他強調，電動車政策到防制地球暖化，減少二氧化碳的排放，不會因為一個人的政策而改變，美國仍然是地球村最重要的經濟跟國際局勢的安定者、領導者，但美國也不代表完整的全世界。

對於台電預算被砍，恐導致年後電價上漲，童子賢表示，要為台電抱屈一下，台電之前的電價能夠用較低的電價價格來供應民生、工業、服務業所需，隱含著台電用本身的虧損補貼較優惠的電價；預算被砍，台電負擔加重，未來「只有兩條路，一個是漲全民的電價，另一個是台電繼續舉債」。（編輯：張良知）1140122