川普退出巴黎協定 三三會：綠能減碳仍為全球目標

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉千綾台北22日電）美國總統川普下令退出巴黎氣候協定，三三會理事長林伯豐表示，綠能減碳是全球的目標，政府應好好觀察美國政治新局變化，替企業尋求可接受的方案。對於總預算案遭在野黨刪減，他相信政府運作不會有問題，也希望行政和立法單位好好溝通，勿採取對立方式。

川普昨天宣誓就職後數小時內簽署一系列行政命令，讓美國退出巴黎氣候協定和世界衛生組織（WHO），並取消前總統拜登多項政策，牽動國際政經局勢。

林伯豐今天出席三三會例會受訪表示，應該注意川普新政，包括不做無謂的外交和投資、不派兵到境外實戰等，台灣政府應該成立專案小組，以應對美國的變化，配合美方的同時與日本政府友好，並恢復與中國大陸的實體經濟和觀光交流。

面對川普上任後政治新局，企業是否加大赴美投資因應，林伯豐表示，須視供應鏈實際發展情況，以及企業自身在美國投資的條件。此外，川普上任即成立新部門「對外稅務局」，負責收取來自外國的稅費，台灣恐難避免被加徵關稅，企業界也等待經濟部給予對策，業者也會配合新的經濟環境來發展相關策略。

林伯豐表示，綠能減碳是全球追求的目標，但美國面臨物價上漲等挑戰，宣布積極開發天然氣和石油顯示出新政府的決心，包括取消電動車補助，對此台灣政府應好好觀察，替企業尋求可接受的方案，「（企業界）認為核電是必要的，但減碳也是必要的」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

林伯豐表示，根據統計，去年截至11月底來台的外國旅客人數為74.7萬人，與2019年創歷史新高的1186.4萬人，相差將近1000萬人，台灣觀光逆差推估達4436億元，國旅市場大幅衰退，建議政府應成立「國家觀光產業促進委員會」，進行有系統性、長期的觀光政策規劃，積極優化設施、重建硬體與導入AI升級軟體。

他也呼籲，開放國際觀光旅館業短期專案引進移工，解決業者人力需求；政府也應鬆綁兩岸所有的交流活動，包括商務及專業活動、陸客來台等，為台灣觀光產業挹注成長動能。（編輯：林淑媛）1140122