六都首長疫後首次列席行政院會 陳建仁將邀茶敘

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（中央社記者賴于榛台北2日電）行政院長陳建仁今天主持首次行政院會，除邀請六都首長列席，也預計在會後到政院玉山廳茶敘，傾聽地方心聲。

過去2年多考量疫情，行政院暫停邀請六都首長列席行政院會，新內閣今天舉行院會，陳建仁指示邀請6位直轄市長列席，並指派副院長鄭文燦致電邀請。

行政院會9時30分舉行，台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、台中市長盧秀燕、台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁陸續在9時20分至30分抵達。

最早抵達的蔣萬安進入行政院前不忘向媒體揮手致意；盧秀燕則手持「2023世界棒球經典賽（WBC）」標誌的文件夾進場；黃偉哲幕僚說，黃偉哲已準備好相關建言，除希望中央研擬疫後商圈市場的振興補助措施，也呼籲新內閣支持未來串連南科與高鐵特定區的台南捷運深綠線。（編輯：郭無患）1120202

新內閣第一次院會2日上午舉行，並邀請六都首長列席。圖為行政院副院長鄭文燦（右）出席。中央社記者吳家昇攝 112年2月2日

新內閣第一次院會2日上午舉行，並邀請六都首長列席。圖為台北市長蔣萬安（右）抵達行政院，向現場媒體揮手致意。中央社記者吳家昇攝 112年2月2日

新內閣第一次院會2日上午舉行，並邀請六都首長列席。圖為高雄市長陳其邁（右）抵達行政院。中央社記者吳家昇攝 112年2月2日

新內閣第一次院會2日上午舉行，並邀請六都首長列席。圖為台中市長盧秀燕（圖）抵達行政院，並出示要給院長陳建仁的信函。中央社記者吳家昇攝 112年2月2日

新內閣第一次院會2日上午舉行，並邀請六都首長列席。圖為桃園市長張善政（左）抵達行政院。中央社記者吳家昇攝 112年2月2日