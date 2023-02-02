瑞士跨黨派國會議員團5日訪台 將晉見蔡總統

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩台北2日電）瑞士聯邦國會友台小組訪團將於5日訪台，成員涵蓋5位跨黨派議員。訪團將晉見總統蔡英文，拜會立法院長游錫堃、監察院長陳菊、外交部長吳釗燮。

訪團另將拜會衛福部、國發會、陸委會、國科會等，及參訪新竹科學園區及金門戰地遺址。這是瑞士聯邦國會友台小組在疫情後首度組團來台訪問，外交部今天表達誠摯歡迎之意。

外交部發言人劉永健今天在例行記者會宣布，瑞士聯邦國會友台小組訪問團將於5至10日訪台。訪團將由友台小組主席社會黨議員莫里納（Fabian Molina，另譯莫麟納）、綠黨議員華德爾（Nicolas Walder，另譯瓦德）共同率領，成員包括瑞士人民黨議員尼德吉（Yves Nidegger，另譯尼德格）、社會黨議員阿堤契（Mustafa Atici）、綠黨議員波希（Léonore Porchet，另譯波雪）。

訪團將接受立法院及外交部款宴，並藉由實地參訪，瞭解台灣發展現況，並加強雙方在相關議題交流合作，深化台瑞互動。

劉永健表示，訪團成員莫麟納、瓦德、阿堤契分別於瑞士國會提出數項友台議案及政策建議，其中瓦德主導提出的「改善與台灣關係」議案在2021年以壓倒性票數通過，要求聯邦委員會必須提交報告，列出在商業、政治、科學及文化面向可逐步深化與台灣關係的領域，外交部表達高度歡迎及肯定。

劉永健表示，台灣與瑞士是共享民主、自由及人權價值的夥伴，相信此行將增進訪團對台灣了解，並促進台瑞在各領域友好合作關係。（編輯：楊凱翔）1120202