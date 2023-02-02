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北京警告勿訪台 麥卡錫直言中國無權置喙[影]

2023/2/2 11:49（2/2 12:10 更新）
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美國聯邦眾議院新任共和黨議長麥卡錫1日回應媒體有關北京警告他不要訪台問題時，表示中國無權置喙。（中央社檔案照片）
美國聯邦眾議院新任共和黨議長麥卡錫1日回應媒體有關北京警告他不要訪台問題時，表示中國無權置喙。（中央社檔案照片）
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（中央社華盛頓1日綜合外電報導）美國聯邦眾議院新任共和黨議長麥卡錫（Kevin McCarthy）今天在回應媒體有關北京警告他不要訪問台灣的問題時，簡單說一句：「我不認為中國能命令我能去哪裡。」

美國政治新聞網站「酒杯新聞」（Punchbowl News）上星期引述一位直接參與會談的官員報導，麥卡錫計劃今年春季訪問台灣，五角大廈為此預做準備。

「華盛頓觀察家報」（Washington Examiner）報導，麥卡錫今天前往白宮與總統拜登商討解決國債上限危機的辦法，會後接受記者訪問時被問及他未來的台灣行。

根據上傳社群網站推特（Twitter）的片段，記者問他如何回應中國警告他不要訪台，他回答說，「我不認為中國能命令我在何時何地能去哪裡。」

去年8月時任民主黨籍議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，中國人民解放軍舉行大規模軍事演習，升高區域緊張。

麥卡錫當時公開呼籲裴洛西應該去台灣，並透露若當選議長，也有意率團訪問；若果真成行，麥卡錫將成為1997年以來第3位訪台的美國國會議長。（編輯：蔡佳敏/核稿：盧映孜）1120202

#麥卡錫
#中國
#裴洛西
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