國民黨：新內閣爭議多無亮點 民眾難安心

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉冠廷台北2日電）國民黨今天召開記者會，質疑新任行政院長陳建仁帶頭違規鑽漏洞，並認為此次內閣改組毫無亮點，舊的問題還沒解決，新上任的首長反而製造更多問題，讓民眾難以心安。

國民黨今天召開「違規酬庸無專業，內閣爭議一條龍」記者會，發言人蕭敬嚴指出，陳建仁在學術界25年，含這次出任行政院長，竟然被借調了6次，外借時間累計長達12年，任職學術界近一半時間都在替其他單位工作，怎麼可能專心研究，身為行政院長如此帶頭違規、投機取巧，實在是為台灣學術界和政壇立下最壞示範。

蕭敬嚴並表示，新任僑委會委員長徐佳青曾在政論節目上說，八二三砲戰是台灣士兵為國民黨犧牲，不值得紀念，這樣的人，怎能真心為僑胞服務。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

副發言人陳暉指出，經濟部長王美花對於台電的基本認知也不足，連台電的資本額、淨資產、是否有上市等基本問題都無法回答，真的可以帶領台灣經濟嗎；此外，陳暉也提到，2300多萬筆戶政資料洩漏至今近80天，數位發展部提供了什麼協助；他呼籲數位發展部長唐鳳不要只會吃麵線，而是要加強人民的資安防線。

國民黨文傳會副主委林家興強調，如果新閣揆品德操守有爭議、經濟首長無法處理最基本的能源問題、僑委會委員長沒有國家認同難以凝聚僑胞、數位首長走文青風，民眾個資繼續外洩，新內閣顯現酬庸、無專業、尸位素餐等爭議，如何讓民眾有信心認為台灣會更好。（編輯：郭無患）1120202