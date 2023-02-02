管碧玲：已補助基隆550萬 進行四接海域生態調查

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

行政院院會後記者會2日在新聞中心舉行，由發言人陳宗彥（中）主持，海委會主委管碧玲（左）、國發會副主委高仙桂（右）等出席。中央社記者吳家昇攝 112年2月2日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華、賴于榛台北2日電）基隆四接公投提案引發討論，海洋委員會主任委員管碧玲今天說，已要求台電提出迴避、補償或替代方案計畫，將成立專案小組檢視、評估；今年度補助基隆市政府新台幣550萬元進行四接海域生態調查。

民團發起基隆護海四接公投，基隆市長謝國樑1日說，公投連署成功，卻因不屬地方自治事項被中央「駁回」；內政部則說，因涉及層面廣泛，是不同部會主管業務，中央僅認定非地方自治事項，並無所稱「駁回」。

行政院上午舉行行政院會，行政院發言人陳宗彥在會後記者會中表示，當時領銜人提出地方性公投，基隆市政府有所疑慮，來詢問行政院後，行政院責成主辦機關內政部，邀集徵詢7個部會的意見後，認定這是中央性議題，才會在去年底回覆基隆市，四接公投是屬於中央議題，也是經跨部會對議題審議後所做的決定。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

管碧玲表示，因為協和電廠是以填海造陸方式，建設第四天然氣接收站，因此對周邊海洋、珊瑚生態造成衝擊，海委會海洋保育署已要求台電提出迴避、補償或替代方案計畫。

管碧玲指出，海保署將會成立專案小組，就台電所提計畫予以檢視、評估，並進行相關監測工作；目前已經劍及履及，今年度將補助基隆市政府進行四接海域的生態調查，總共補助550萬元，已經開始執行。（編輯：蘇志宗）1120202