基隆護海四接公投 中選會：地方性公投由地方政府准駁

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（中央社記者陳俊華台北2日電）基隆護海四接公投提案引發討論，中選會今天說，地方性公投依法是由地方政府予以准駁，並非由選務機關或內政部等做成准駁決定，內政部既無准駁地方性公投之權，自無沒收地方性公投的可能。

民團發起基隆護海四接公投，基隆市長謝國樑1日說，公投連署成功，卻因不屬地方自治事項被中央「駁回」；內政部則說，因涉及層面廣泛，是不同部會主管業務，中央僅認定非地方自治事項，並無所稱「駁回」。

中選會上午透過新聞稿表示，中選會是公民投票法主管機關，依法規定，公投分全國性公投及地方性公投；其中，地方性公投由地方性公投提案人之領銜人，依公民投票法暨各該直轄市、縣市公民投票自治條例規定，向各該直轄市或縣市政府提出。

中選會指出，地方性公投適用事項，以地方自治條例之複決、地方自治條例立法原則之創制，及地方自治事項重大政策之創制或複決為限，依法是由各該地方政府予以准駁，並非由選務機關或內政部等相關部會做成准駁決定。

中選會說，近日報載特定地方性公投案，如果是向基隆市政府提出者，則依公民投票法規定、基隆市公民投票自治條例等規定，基隆市政府對於公民投票提案，如認為是否屬地方自治事項有疑義時，應報請行政院認定，至行政院依法則委任內政部辦理。

中選會表示，最後仍應由地方政府依法就地方性公投案予以准駁，非報載或特定人士所指，是由內政部准駁地方性公投，內政部既無准駁地方性公投的權力，內政部也沒收地方性公投的可能；相關報導誤解之處，中選會基於法律主管機關立場，特別說明。（編輯：翟思嘉）1120202