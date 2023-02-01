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首頁 / 政治

內政部：僅認基隆四接公投非地方自治事項 並無駁回

2023/2/1 19:11
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（中央社記者陳俊華台北1日電）內政部民政司今天說，基隆護海四接公投提案，因涉及層面廣泛，是不同部會主管業務，中央僅認定非地方自治事項，並無所稱「駁回」，也沒有考量選舉因素，刻意做技術性拖延。

民團發起「基隆護海公投」，自去年6月1日起跑後，於1週達標法定提案人數，送交基隆市政府，市府當時以仍存有諸多疑義，陳報行政院認定是否屬地方自治事項。

根據內政部函文指出，公民投票提案所涉的協和電廠更新改建計畫擬填海造陸區域，交通部已於民國110年12月6日公告納入基隆國際商港港區範圍內，此區域的管理及區域內設施興建的核准，依商港法規定，應屬交通部權限，而非地方自治事項。

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內政部民政司晚間透過新聞稿指出，本案涉及層面廣泛，是不同部會主管業務，在行政院交辦後，旋即徵詢各部會意見，綜整相關部會審慎研議的意見後，回復基隆市政府，並無考量選舉因素刻意做技術性拖延。

至於所謂「駁回」該公投案的說法，內政部民政司表示，領銜人提出公投的對象為地方政府，內政部僅受行政院指派，基於權責做中央與地方權限的審認，並非基隆市長謝國樑所稱「駁回」。（編輯：林興盟）1120201

#內政部民政司
#行政院
#基隆市
謝國樑
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