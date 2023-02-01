護海公投非地方自治事項 謝國樑：再找出一條路

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基隆市長謝國樑（右）1日在市府會晤現代直接民主全球論壇共同發起人考夫曼（Bruno Kaufmann）（左），雙方就能源、環保、公投經驗等多項議題交流。中央社記者王朝鈺攝 112年2月1日

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（中央社記者王朝鈺基隆1日電）民團發起基隆護海公投，基隆市長謝國樑今天說，公投連署成功，卻因不屬地方自治事項被中央駁回，市府後續會和公投團體、學者專家討論，找出一條路，讓民眾表達意見。

謝國樑今天在基隆市政府與現代直接民主全球論壇共同發起人考夫曼（Bruno Kaufmann）會面，雙方就能源、環保、公投經驗等議題交流。

謝國樑指出，考夫曼發起的國際組織曾協助許多國家公投的經驗，今天和考夫曼分享四接公投碰到的困難，考夫曼建議透過重新架構文字與內容，讓基隆民眾對環境與能源平衡能表達意見。

謝國樑表示，四接公投連署成功，卻因不屬地方自治事項被中央駁回，他認為，市民有表達意見的權利，會思考如何解套，考夫曼今天就技術層面提供建議，市府後續會和公投團體、學者專家討論，找出一條路讓民眾表達意見。

「基隆護海公投」領銜提案人王醒之表示，公投案所提內容是針對協和電廠更新改建案不應該以「填海造陸」為方法，破壞基隆市海岸生態與基隆港營運，這完完全全屬於地方制度法中的「地方自治事項」，而內政部無限上綱的擴權解釋，基本上就是直接剝奪地方性公投的可能性。

台電規劃將協和電廠4部燃油機組改為2部燃氣機組，並研擬在外木山海岸填海造地，建設外稱為「四接」的天然氣接收站，守護外木山行動小組發起護海公投，提案主文為「您是否同意基隆市政府應拒絕協和電廠（含其附屬設施第四天然氣接收站）於基隆市的海岸及海域填海造地」。

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「基隆護海公投」自去年6月1日起跑後，於1週達標法定提案人數送交基隆市政府，市府當時以仍存有諸多疑義，陳報行政院認定是否屬地方自治事項。

根據內政部函文指出，公民投票提案所涉的協和電廠更新改建計畫擬填海造陸區域，交通部已於民國110年12月6日公告納入基隆國際商港港區範圍內，此區域的管理及區域內設施興建的核准，依商港法規定，應屬交通部權限，而非地方自治事項。（編輯：李錫璋）1120201