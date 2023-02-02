基隆護海公投 謝國樑：儘快重新提案不送中央一定准

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基隆市長謝國樑（左）2日下午在記者會中表示，假如護海公投是在他就任後才送到基隆市府，他已看過內容、一定會批准，就可進行第2階段連署；他認為，海洋保護絕對屬於地方自治事項。中央社記者王朝鈺攝 112年2月2日

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（中央社記者王朝鈺基隆2日電）民團發起基隆護海公投，內政部回函提到非地方自治事項；基隆市長謝國樑今天說，市府會通知提案人儘快重新提案，下次送至市府，他一定會准許，不會有模糊空間、還要送中央認定。

謝國樑下午在市府舉行記者會表示，假如護海公投是在他就任後才送到基隆市政府，他已看過內容一定會批准，就可進行第2階段連署；他認為，海洋保護絕對屬於地方自治事項，因為根據「地方制度法」規定，「關於衛生及環境保護事項」為縣（市）自治事項，而四接屬於環保，因為四接要填海造陸等。

謝國樑指出，但基隆市府先前依照「基隆市公民投票自治條例」規定，對於提案是否屬地方自治條例事項有疑義時，市府應報請行政院認定，內政部做出解釋，認定非地方自治事項，「大家在法律認定上有很大落差」。

謝國樑說，「基隆市公民投票自治條例」也規定，經行政院認定不符合規定者，市府應予駁回，行政院認定後，市府選項就非常有限，無法再允許這項公投，地方政府就沒有准許這項公投的可能性，市府會回文給提案人表達行政院看法，但市府不會馬上駁回，也會提供包括重新提案等其他可行的路徑。

謝國樑指出，市府絕對支持公民團體，公投是台灣民眾表達民主最基本的權利，市府會通知提案人等儘快重新提案，也會協助修正文字，下次送至市府，「我一定會准許，一定不會有模糊空間，這個要送中央認定，沒這回事」。

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「基隆護海公投」自去年6月1日起跑後，於1週達標法定提案人數送交基隆市政府，市府當時以仍存有諸多疑義，陳報行政院認定是否屬地方自治事項。

根據內政部函文指出，公民投票提案所涉的協和電廠更新改建計畫擬填海造陸區域，交通部已於民國110年12月6日公告納入基隆國際商港港區範圍內，此區域的管理及區域內設施興建的核准，依「商港法」規定，應屬交通部權限，而非地方自治事項。（編輯：陳仁華）1120202