林右昌：市長任內未核准四接 公投應由基隆市府准駁

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（中央社記者陳俊華台北2日電）內政部長林右昌今天說，由於基隆市政府沒有權力核准四接，他擔任基隆市長時並未核准四接；這項公投提案涉及相關部會，已被認定不是地方性公投案，要由基隆市政府去准駁提案人。

民團發起基隆護海四接（第四天然氣接收站）公投，基隆市長謝國樑1日說，公投連署成功，卻因不屬地方自治事項被中央「駁回」；內政部則說，因涉及層面廣泛，屬不同部會主管業務，中央僅認定非地方自治事項，並無所稱「駁回」。

媒體報導，指林右昌2019年曾以基隆市長身分，核准台電興建四接，卻在擔任內政部長後，認定護海公投非地方自治，質疑是「林部長打臉2年前的林市長」。

林右昌下午舉行內政部務會報後記者會時表示，這是錯誤認知，他擔任基隆市長時並沒有核准四接，因為基隆市政府沒有權力核准四接；公投提案人是提給基隆市政府，當時他擔任基隆市長，針對提案內容是否屬於地方公投範圍，他認為有適法性疑慮，所以提到中央審議。

林右昌說，因為這議題比較複雜，也涉及相關部會，經內政部詢問相關部會後，最後認定這不是地方公投的範圍，再回覆給基隆市府；因為本案已被認定不是地方性公投案，要由基隆市政府去准駁提案人。

媒體詢問，是否力挺基隆市民表達民意，林右昌說，公投是人民的權利，要發起相關公投，他必須尊重；公投有相關法律規定、要件、程序，任何公投案要成立，都必須符合這些要件跟程序。

至於基隆市政府日前公布民調，54.9%市民支持基隆市升格為直轄市。林右昌說，民調如果是問基隆人支不支持升格為直轄市，他個人認為「應該是100%才對」，因為升格不涉及與其他縣市整併，相信基隆人都會贊成，這對基隆市資源、權利會大幅提升。

林右昌表示，升格問題複雜，還有其他城市都有相關課題，未來有機會他願意拜會其他縣市，了解各縣市的思考、方案規劃為何。

另外，林右昌日前發文談民進黨敗選主因，民進黨前立委林濁水認為，論文門、黑金、抗中保台變成迴力鏢等都是「假原因」，林右昌的看法才是「真正原因」。

林右昌說，這可能是簡化了，當然問題有很多，民眾在不同角度可能有不同心情，但他要講的是面對問題時的態度，他也深刻體認到不管哪些問題，都有底層的政治、經濟因素存在。（編輯：林克倫）1120202