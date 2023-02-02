護海公投非地方自治事項 領銜提案人：研擬3方向

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（中央社記者王朝鈺基隆2日電）「守護外木山行動小組」發起「基隆護海公投」，內政部指非屬地方自治事項，基隆市府將通知提案人儘快重新提案。領銜提案人王醒之今天說，研擬3個方向，盡快在1週內做出決定。

王醒之晚間接受中央社記者電訪表示，小組今天召開工作會議，初步研擬3個方向。首先，針對現有提案依法補正公投主文，但中央可能仍會認定非屬地方自治事項，因此考慮就中央的解釋提出行政訴訟。

其次，在地方性公投範圍內重起新案，送交基隆市政府審查；最後，小組也正考慮將此案升級成為全國性公投。

王醒之指出，由於今天召開會議時間不夠，預計會再開會商討，儘快在1週內決定，期間將尋求公法學者及律師團意見，因為這3種方向路徑各不同，涉及議題處理方式也不同，目前小組沒有傾向哪個方向，正在思考哪個方向對議題最有幫助。

基隆市長謝國樑下午在記者會指出，基隆市府絕對支持公民團體，公投是台灣民眾表達民主最基本的權利，市府會通知提案人等儘快重新提案，也會協助修正文字，下次送至市府，「我一定會准許，一定不會有模糊空間，這個要送中央認定，沒這回事」。

「基隆護海公投」自去年6月1日起跑後，於1週達標法定提案人數送交基隆市政府，市府當時以仍存有諸多疑義，陳報行政院認定是否屬地方自治事項。

根據內政部函文指出，公民投票提案所涉的協和電廠更新改建計畫擬填海造陸區域，交通部已於民國110年12月6日公告納入基隆國際商港港區範圍內，此區域的管理及區域內設施興建的核准，依商港法規定，應屬交通部權限，而非地方自治事項。（編輯：戴光育）1120202