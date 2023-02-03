四接東移方案操船模擬遭質疑 台電盼回歸專業討論

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（中央社記者曾智怡台北3日電）針對部分人士質疑四接東移方案操船模擬及水工模擬的結果，並憂心造成基隆港「滅港」，台電表示，海洋大學針對未來港型配置、波浪等條件進行613次模擬，得出安全可行的操船情境及方式，盼相關議題回歸專業與理性討論。

台電基隆協和電廠規劃「以氣換油」，將原有的4部燃油機組改為2部燃氣機組，需在外木山海岸填海造陸，建設新的天然氣接收站（四接）。

為消除外界疑慮，台電委託顧問公司進行操船模擬與水工模型試驗，以東移方案設定條件，結果認為商船和LNG船可順利完成進出港。

台電今天在海大舉行閉門第三方驗證簡報會議，不過媒體報導，出席會議的港航代表不認同，認為可安全進出是在條件嚴苛情況進行，而海象瞬息萬變，存在很多變數，未來勢必將影響商船、郵輪進出，不贊成東移案，憂心建四接恐讓基隆港未來有滅港之虞。

對此，台電晚間表示，海洋大學針對未來的港型配置、風力、潮流、波浪等條件設置，進行相關模擬，過程極為嚴謹，模擬613次得出安全可行的操船情境及方式；台電盼望有關接收站及港口未來運作的議題，可以回歸專業與理性討論。

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針對部分人士指出LNG船進港需要4艘至少6000匹馬力的拖船，且須熟練進港操作並與領港密切配合，質疑LNG船進港具有高風險，台電表示，要用多少艘拖船，與港型配置、天候條件息息相關，目前台中、永安的LNG船進港時，也常常用到4艘拖船。

至於協和接收站未來是否會影響商船進港，台電再度澄清，未來LNG船進港時，與其他商船進港的時間會錯開，兩者之間並無關係，反對人士引申為基隆港會滅港，並非事實。（編輯：張均懋）1120203