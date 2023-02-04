四接東移 台電將與港務公司共定LNG船進出港規定

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（中央社記者曾智怡台北4日電）台電昨天舉行四接東移操船模擬結果第三方驗證會議，台電表示，經與委員充分討論，將和港務公司進一步擬定LNG船進出港與繫泊作業規定，包括嚴謹進出港條件及操航指引，並於營運前由台電提出操船試航計畫。

台電今天發布新聞稿表示，模擬工作委由專業機構海洋大學執行，針對包括風力及港型配置等各種條件，進行613次模擬，得出安全可行的操船情境及方式，包括LNG船及貨輪、郵輪等船隻均可安全操航，順利進出港，模擬過程更是專業嚴謹。

台電表示，為求周延嚴謹，邀請專家學者召開第三方驗證會議，「模擬條件在許多與會專業人士眼中，非但沒有認為過於樂觀，相反地還認為有些過於嚴苛」，但安全向來為台電的首要考量，台電在更嚴格的條件下進行模擬，確保未來操船作業及港埠安全。

至於外界關切是否會影響商船進港，甚至部分反對人士引申有「滅港」疑慮，台電強調，未來LNG船進港時，會與其他商船進港的時間錯開，兩者之間並無關係；且國際上已有許多LNG港與商港並存的案例，國際上均有一定的安全規範及作業準則，超過60年來均安全運作，從未發生過重大嚴重事件，安全無虞。

台電未來將會同港務公司，進一步訂定營運操作規範。

針對部分人士指出LNG船進港需要4艘拖船，且須熟練進港操作並與領港密切配合，質疑LNG船進港具有高風險，台電說明，LNG船進港要用多少艘拖船，與港型配置、天候條件息息相關，目前台中、永安的LNG船進港時，也常常使用4艘拖船，國內累積多年的操船實務經驗，應可化解其疑慮。（編輯：張均懋）1120204