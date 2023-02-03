率國安局守護台灣 蔡明彥：情報無顏色、無假期

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新任國安局長蔡明彥表示，鑒於國際局勢及兩岸情勢，台灣未來國安威脅與挑戰將「有增無減」。（中央社檔案照片）

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（中央社記者黃雅詩台北3日電）新任國安局長蔡明彥在國安局網站發布談話，他表示，鑒於國際局勢及兩岸情勢，台灣未來國安威脅與挑戰將「有增無減」，他也強調國安局將堅守「情報無顏色、情報無假期」的工作立場。

原任外交部政務次長的 蔡明彥 蔡明彥小檔案 現職：國安局長

學歷：

英國倫敦大學戰爭研究博士

淡江大學法學碩士

東吳大學政治學學士

英國倫敦大學戰爭研究博士 淡江大學法學碩士 東吳大學政治學學士 經歷：

駐歐盟兼駐比利時大使

國家安全會議副秘書長

行政院大陸委員會諮詢委員

財團法人海峽交流基金會顧問

美國國務院傅爾布萊特訪問學者 看更多 關閉 ，在此波內閣改組後出任國安局長。他為英國倫敦國王學院戰爭研究所博士，並曾任國安會副秘書長，對國際戰略、國安領域嫻熟。

國安局在網站刊出蔡明彥的「局長歡迎詞」。蔡明彥指出，國安局自民國83年1月1日法制化以來，負責綜理「國家安全情報」、「特種勤務策劃與執行」、「密碼管制與研製」等3項主軸任務，所屬國安情報人員始終秉持「無名英雄」精神，以「效忠國家、服膺憲法、恪盡職責、犧牲奉獻」為工作信條，堅守「情報無顏色、情報無假期」工作立場，戮力達成各項任務，確維國家安全與社會安定。

蔡明彥表示，盱衡當前國內外安全情勢，中共持續升高對台軍事恫嚇，擴大對台各領域脅迫作為及操作「灰色地帶」等複合式威脅，嚴重衝擊區域穩定，且持續加大認知作戰力度，圖謀分化台灣社會民心。

蔡明彥分析，國際局勢部分，俄烏戰爭陷入膠著、北韓頻密在周邊區域發射飛彈、國際強權持續在中東角力，整體情勢呈現動盪態勢；鑒於國際局勢及兩岸情勢瞬息萬變，台灣未來面臨的國家安全威脅與挑戰將有增無減。

蔡明彥強調，國安局將持續依法統合指導、協調國安團隊，與時俱進調整工作部署與方法，致力先期掌握各類安全威脅及影響國家安全的戰略預警情訊，及時提供權責機關參考，協助政府決策。

蔡明彥指出，「忠誠無私」是奠基國安局的中心思想，他將遵循總統蔡英文提示「四大韌性」的國家發展政策方向，乘特情報工作「專業化、國際化、精準化」的治理目標，攜手國安團隊鞏固第一線，守護全體國民與家園的安全，展現「強韌、堅實」的國安力量。（編輯：翟思嘉）1120203