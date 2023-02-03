外交部肯定英澳外交暨防長聲明 盼合作強化民主韌性

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（中央社記者黃雅詩台北3日電）針對英、澳外交暨國防部長會後聯合聲明台海和平穩定重要性，外交部表示高度歡迎與肯定。外交部強調，英國、澳洲均為台灣理念相近重要夥伴，政府將在既有深厚基礎上持續合作，強化民主韌性。

外交部發布新聞稿指出，英國與澳洲2日在英國舉行兩國外交暨國防部長（2+2）會談，英方由外交大臣柯維立（James Cleverly）及國防大臣華勒斯（Ben Wallace）、澳方由外長黃英賢（Penny Wong）及防長馬勒斯（Richard Marles）與會。

外交部表示，英、澳外交暨防長（2+2）會談後聯合聲明強調台海和平穩定的重要性，鼓勵在不使用武力或脅迫情況下和平解決兩岸問題，重申反對片面改變台海現狀，並將在各領域致力深化與台灣關係，以及共同合作支持台灣有意義參與國際組織。

聲明同時指出，將增進印太區域各國韌性，確保印太區域開放、穩定、繁榮，尊重主權、人權及國際法。外交部針對英、澳對區域和平穩定的關注及呼籲，表示高度歡迎與肯定。

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外交部表示，此次英、澳兩國外長暨防長2+2會談聯合聲明，是繼今年1月美日領袖峰會、法澳外長暨防長2+2會談後，國際間再度重申對台海和平與穩定的重視，凸顯維持台海和平與穩定，已成為民主國家的高度共識，且是維護「自由與開放的印太區域」不可或缺的一環。

外交部表示，英國與澳洲均為台灣理念相近重要夥伴，政府將在既有深厚基礎上持續與英國、澳洲等理念相近國家緊密合作，強化民主韌性，捍衛以規則為基礎的國際秩序，共同維護台海及區域乃至國際和平、穩定與繁榮。（編輯：張均懋）1120203