江啟臣推崇農民貢獻 盼台灣優質農作持續聞名世界

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（中央社記者范正祥台北4日電）今天為24節氣的「立春」，也是「農民節」，身為農家子弟的國民黨立委江啟臣今天在臉書發文，感謝農民對土地的長期深耕與貢獻，讓台灣農業生生不息，希望未來台灣優質農作持續聞名世界。

江啟臣指出，今天不僅是象徵大地正逢春耕良機的「立春」，同時也是感謝農民辛勤從事農業生產的「農民節」。

談及台灣優質農作，立委選區在台中市的江啟臣舉例，台中是許多優質農產的重要產區，尤其豐原山城更是許多優質農產的重要陣地，盛產柑橘、香菇、葡萄、枇杷、高接梨、蜜蘋果、水蜜桃、茶葉、稻米、大蔥等作物。

不過，江啟臣也提醒農政單位，多加關心近來由於氣候異常影響，對於許多蔬果可能造成寒害情況；他已陸續安排會勘，邀請農政單位前往果園傾聽農民心聲。

江啟臣舉例，其中，新社枇杷因為年前的連日低溫，導致著果率不佳，初估受損面積超過40%；而東勢、新社的高接梨梨穗嫁接同樣遭遇降霜寒害，損害面積達35%，兩案都已達到天然災害救助標準，他已向農業委員會爭取災害救助。

江啟臣表示，身為農家子弟，他特別關心農民的生產、耕作條件，一旦有天災農損、產銷困難，一定會用心盡力為農民服務，絕不讓農民的汗水與心血付之一炬。（編輯：郭無患）1120204