瑞士跨黨派國會議員團 清晨搭機抵台未發表談話

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園機場5日電）瑞士聯邦國會友台小組訪問團一行5人訂於5日至10日訪問台灣，友台小組主席莫里納及議員阿堤契今天清晨搭機抵台，2人在桃機並未發表談話，另3名成員也將搭機陸續抵台。

瑞士聯邦國會友台小組訪問團的2名成員莫里納與阿堤契搭乘的華航CI74班機，在清晨6時5分抵達桃園國際機場，外交部也派員接機，訪團成員在桃園國際機場並未發表談話，隨後在接機人員的協助下通關離去，至於訪團另外3名成員，將搭乘其他航班陸續抵台。

外交部2日發布新聞稿表示，訪問團由友台小組主席社會黨莫里納（Fabian Molina，另譯莫麟納）、綠黨議員華德爾（Nicolas Walder，另譯瓦德）共同率領，成員包括瑞士人民黨議員尼德吉（Yves Nidegger，另譯尼德格）、社會黨議員阿堤契（Mustafa Atici）、綠黨議員波希（Léonore Porchet，另譯波雪）。

外交部對瑞士聯邦國會友台小組於疫情後首度籌組跨黨派議員團來台訪問表達誠摯歡迎之意。外交部表示，訪團此行將晉見總統蔡英文、拜會立法院長游錫堃、監察院長陳菊、外交部長吳釗燮，並分別接受立法院及外交部款宴。

外交部指出，訪團另將拜會衛福部、國發會、陸委會、國科會等，以及參訪新竹科學園區及金門戰地遺址，藉由實地訪察，了解台灣發展現況，並加強雙方在相關議題交流合作，深化台瑞互動。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

外交部說，2名共同主席莫里納及華德爾與阿堤契議員分別於瑞士國會提出數項友台議案及政策建議，其中華德爾共同主席主導提出之「改善與台灣關係」議案於2021年以壓倒性票數通過，要求聯邦委員會必須提交報告，列出在商業、政治、科學及文化面向可逐步深化與台灣關係的領域，外交部表達高度歡迎及肯定。

桃園大眾捷運公司3日接獲恐嚇訊息，有人不滿瑞士聯邦國會友台小組訪問團將訪台，揚言要在機捷台北車站放炸彈，受此事件影響，讓瑞士聯邦國會友台小組訪問團的到來格外引人注目。 1120205