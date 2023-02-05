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2024總統大選 王金平：柯文哲有說他要選

2023/2/5 14:17（2/5 15:01 更新）
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前立法院長王金平（前左）5日在高雄被問及2024總統大選議題時表示，前台北市長柯文哲有向他表示要選總統。（妙崇寺提供）中央社記者蔡孟妤傳真 112年2月5日
前立法院長王金平（前左）5日在高雄被問及2024總統大選議題時表示，前台北市長柯文哲有向他表示要選總統。（妙崇寺提供）中央社記者蔡孟妤傳真 112年2月5日
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（中央社記者蔡孟妤高雄5日電）前立法院長王金平今天被問及2024總統大選議題時表示，前台北市長柯文哲有向他表示要選總統，而鴻海集團創辦人郭台銘也會和自己碰面聊聊，「但沒有說要談什麼，不過可想而知是什麼」。

王金平今天到高雄市六龜區清涼山護國妙崇寺參加「摩訶朱拉隆功大學」頒授妙崇寺宏安長老尼榮譽博士典禮，被媒體問及是否會和郭台銘見面時說，郭台銘之後回國，會再看怎麼安排，「遲早總會見一次面」。

王金平還說，郭台銘有提到想跟自己見一次面，希望好好聊聊，但要聊什麼還沒有講，不過「可想而知應該是什麼」；王金平還透露，「柯文哲這幾天有來看我，我問他，他說他要選。」不過柯文哲沒談到要跟郭台銘見面的事。

被問到柯文哲來拜訪，是否有尋求建議和支持，王金平說，兩人主要是聊一些國家大事，「他都沒有做任何要求」。

對於國民黨不分區立委提名，王金平說，希望黨主席朱立倫會做比較完善、比較為社會大眾和黨員所接受的提名方案出來；朱立倫也有邀自己去參加新竹市黨部主委就職典禮，「但我回答，機會不大，因為還是滿遠的」。

媒體問及國民黨對總統選舉布局似乎較慢，王金平說，總統選舉的布局，「主要是一個勢，那個勢如果有起來，旋風起來時，誰也擋不住」。

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王金平進一步解釋，要參選總統的人，主要是看國家是否需要他、人民是否期待他，如認為這名人選能讓朝野和諧、兩岸和平、社會團結，人民的共同感受就會匯集成一股力量來支持這個人，讓這個人來帶領台灣走向和平及繁榮發展。

被問到國民黨籍新北市長侯友宜是否有這個「勢」時，王金平說，「我不太清楚，我沒辦法評論，當然他是一位好首長」。（編輯：陳仁華）1120205

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