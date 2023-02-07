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蔡總統：面對威權主義擴張 期待台灣芬蘭深化交流[影]

2023/2/7 12:01（2/7 12:45 更新）
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芬蘭國會友台小組主席凱爾納（Mikko Kärnä）（右）率團來台灣訪問，總統蔡英文（中）7日上午在總統府接見訪問團，與芬蘭國會友台小組巴寇能（Tom Packalén）（左）握手致意。中央社記者鄭傑文攝 112年2月7日
芬蘭國會友台小組主席凱爾納（Mikko Kärnä）（右）率團來台灣訪問，總統蔡英文（中）7日上午在總統府接見訪問團，與芬蘭國會友台小組巴寇能（Tom Packalén）（左）握手致意。中央社記者鄭傑文攝 112年2月7日
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（中央社記者溫貴香台北7日電）總統蔡英文今天接見芬蘭國會友台小組成員時表示，面對威權主義擴張，國際民主陣線盟友必須更加團結合作，共同守護區域繁榮、供應鏈安全，以及民主自由的價值；期待台灣與芬蘭進一步深化交流分享經驗，一起強化民主韌性。

總統蔡英文上午接見芬蘭國會友台小組主席凱爾納（Mikko Kärnä）訪問團時表示，這是疫情之後，第一個來自芬蘭國會的訪問團，對於深化台灣與芬蘭雙邊關係具有重要意義。

總統說，這幾年來國際社會愈來愈關注台灣相關議題，芬蘭國會友台小組共有27位跨黨派成員，是芬蘭國會中陣容最堅強的友誼小組。

影片來源：presidentialoffice

蔡總統感謝芬蘭國會友台小組，不僅積極提升台灣與芬蘭雙邊關係，也長期支持台灣的國際參與，凱爾納更多次透過社群媒體力挺台灣，非常珍惜這樣的情誼。

總統表示，近年來台灣與芬蘭在各領域的交流有顯著進展，包括2021年雙邊貿易額較前一年成長30%，表現十分亮眼。

蔡總統提到，一個月前在台北召開第7屆台灣與芬蘭經貿對話會議，雙方針對綠能轉型、能源以及數位化等領域交換意見，成果非常豐碩，相信未來台灣與芬蘭的產業合作會更加蓬勃發展。

蔡總統表示，此時此刻面對威權主義的擴張，國際民主陣線的盟友，必須更加團結合作，共同守護區域繁榮、供應鏈安全，以及民主自由的價值。

總統期待台灣與芬蘭能夠進一步深化交流分享經驗，一起強化民主韌性，為雙方人民創造更多福祉。（編輯：謝佳珍）1120207

總統蔡英文（右）7日上午在總統府接見芬蘭國會友台小組訪問團，與主席凱爾納（Mikko Kärnä）（左）握手致意。中央社記者鄭傑文攝 112年2月7日
總統蔡英文（右）7日上午在總統府接見芬蘭國會友台小組訪問團，與主席凱爾納（Mikko Kärnä）（左）握手致意。中央社記者鄭傑文攝 112年2月7日
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