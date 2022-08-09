芬蘭赫爾辛基日報社論挺台 籲國際不應受中國勒索

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（中央社記者黃雅詩台北9日電）芬蘭最大報社「赫爾辛基日報」日前以「不應接受中國勒索」為題發表社論，評論美國眾議院議長裴洛西訪台後，中國對台增強武力威脅，呼籲各國在此艱難時刻，更應起身共同捍衛民主價值。

駐芬蘭代表張秀禎向中央社表示，赫爾辛基日報是芬蘭與北歐發行量最大報紙，更是芬蘭政要與菁英必看報紙；台芬相距8千公里，芬蘭最具影響力報紙針對中國對台灣空前的武力威脅發表社論支持台灣，證明堅守民主自由防線的台灣並不孤單。

社論指出，中國試圖透過針對裴洛西（Nancy Pelosi）訪台的反制措施，阻止各國未來對台灣的支持，裴洛西是本世紀訪問台灣級別最高的美國政治家，並以積極批評中國侵犯人權聞名。

社論指出，裴洛西此行乘坐的是美國軍機，這可被視為美國向台灣表達更廣泛的支持。中國對裴洛西訪問作出軍事演習的嚴厲回應，並禁止從台灣進口許多食品，目的是傳達強烈信息，即中國不希望像裴洛西這類的訪問與對台的支持，變得更加普遍。

社論指出，裴洛西此行時機受到批評，起因是時值全球經濟的困難時期，擔心中國的報復會削弱經濟增長，若接受這一論點將意味著，向台灣提供支持的成本永遠都太高，而這正是中國所追求的；但國際社會不應屈服於中國的勒索，在威權國家增加使用武力的時代，捍衛民主價值尤其重要。

對於赫爾辛基日報的社論，張秀禎表示，在艱困的外交處境下，台灣運用經貿、文化及民主價值等各種軟實力，在芬蘭廣交朋友；此次芬蘭主流媒體以社論批評中國的武力威脅勒索，正是代表芬蘭主流社會對台灣的肯定、認同與支持。（編輯：翟思嘉）1110809