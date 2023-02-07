芬蘭國會訪團：譴責中國脅迫 台灣有權決定自己未來[影]

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（中央社記者溫貴香台北7日電）芬蘭國會友台小組主席凱爾納今天表示，自由、民主、人權、法治及平等是芬蘭和台灣的共同價值，「我們要共同譴責中國對於台灣的脅迫行徑」，台灣有權利決定自己的未來。

芬蘭國會友台小組主席凱爾納（Mikko Kärnä）率領的訪問團上午到總統府晉見總統蔡英文；凱爾納致詞時感謝蔡總統和台灣政府盛情邀訪，他說，到目前為止，行程充實有趣，也很期待後續的行程，此行有機會更了解台灣的經濟實力和台海安全情勢。

凱爾納說，希望芬蘭與台灣建立更多連結，以加強兩國關係，尤其在經濟方面，台灣是東亞重要的經濟參與者，芬蘭可望擴大與台灣的經貿關係，台灣的專業知識，尤其在半導體方面，受到高度肯定。

他表示，歡迎在科技研究、教育及文化等領域拓展合作，芬蘭與歐盟同樣支持台灣有意義參與國際組織，這攸關台灣及區域內的衛生安全和福祉。

凱爾納致詞約從影片9分10秒處開始。影片來源：presidentialoffice

凱爾納說，在黑暗的時代中，友情顯得格外可貴，再次感謝台灣在新冠疫情期間提供芬蘭口罩，面對地緣政治、強權競爭和俄烏戰爭，必須倚靠和平、民主等穩定的價值，共同努力與合作。

他表示，自由、民主、人權、法治及平等是芬蘭和台灣的共同價值，「我們已經看到鄰國強權不一定尊重這些價值，而我們堅守共同價值、堅守對合作以及對安全的承諾」。

他指出，雖然安全情勢日益險峻，但友誼越來越堅固，芬蘭很快會加入北約，美國已經非常明確表達對台灣的堅定支持，從前存在「戰略模糊」之處現在由「戰略清晰」取代。

凱爾納說，芬蘭和台灣雖然不大，但是以智取勝，攜手合作，一定能為國際發展、雙方人民和全球社會福祉做出許多貢獻，在世界上有人造成破壞的同時，「讓我們共同來建設，同時我們也要共同譴責中國對於台灣的脅迫行徑」，台灣有權利決定自己的未來。（編輯：謝佳珍）1120207