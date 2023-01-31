特派專欄 卡芬蘭瑞典入北約逾半年 土耳其成攔路虎為哪樁

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中央社駐伊斯坦堡特派員鍾佑貞/1月31日

北約去年簽署芬蘭及瑞典入盟協議書後，成員國代表歡喜大合照，不料土耳其半年來一路攔阻，近期瑞典境內焚燒可蘭經事件無異讓土耳其撿到槍，為北約歷史性東擴大戲按下暫停鍵。兩國要加入，恐怕還得等。

芬蘭和俄羅斯的國界長達1300公里；而瑞典位於波羅的海的哥特蘭島（Gotland）與俄國海軍基地加里寧格勒州（Kaliningrad）僅有300公里之遙，去年2月下旬烏克蘭戰爭爆發後，兩國危機感爆棚，一改多年中立傳統，於同年5月正式申請加入北大西洋公約組織（NATO）。

北約成員國土耳其卻憑自身握有否決權頻頻攔阻，芬蘭、瑞典與土耳其簽訂3方合作備忘錄處理土耳其對兩國境內庫德族好戰團體的疑慮外，也陸續解除對土國的武器禁運，土耳其仍不願放行，稱芬蘭及瑞典對庫德族議題處理不力。

向來牽動土耳其敏感國安神經的庫德族人數眾多，卻無國土，散居於土耳其、伊朗、敘利亞及亞美尼亞等地。第一次世界大戰鄂圖曼土耳其帝國瓦解後，許多庫德族人推動建國，但隨中東地區遭瓜分，庫德族人想望多年的獨立國家始終未能出現。

庫德工人黨（PKK）1973年崛起，試圖於以庫德人為主的土耳其東南地區獨立建國，1984年成立武裝游擊隊，與土耳其政府及軍隊正式展開武裝對抗，超過4萬人在血腥衝突中喪生。庫德工人黨如今已是土耳其最直接的安全威脅。

然而，90年代以來，庫德工人黨逐漸獲得國際同情，主要得力於旅居歐洲第二代的土耳其庫德族人。這批新血大多受過歐洲良好教育，反對流血和暴力，加入庫德工人黨後，一改過去草莽游擊隊形象，強調走國際政治路線，以弱者姿態爭取歐美國家的同情與支持。

其中瑞典長期致力促進人權及對少數民族的尊重，並對難民張開雙臂而成為逾10萬名庫德族的安身立命地點，遭土耳其批「非法庫德族激進分子的避風港」。芬蘭境內的庫德族人口比瑞典少得多，但兩國外交政策相似。

近期「艾爾段人偶」倒吊瑞典街頭及丹麥極右翼政黨黨魁獲准在土耳其駐斯德哥爾摩大使館外焚燒可蘭經兩起事件，等於讓土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan）撿到槍，隨即宣布土耳其不支持瑞典加入北約，並且無限延後相關會談。

北約歷史性東擴見不見得曙光，除了芬蘭及瑞典如何做到讓艾爾段滿意外，還得從他的競選連任考量說起。土耳其5月中將舉行總統及國會選舉。這對帶國家「走入」經濟泥淖的艾爾段政府而言，無疑是背水一戰。

而艾爾段循成功經驗法則，了解自己對外越是強硬，越能營造「各方都需要土耳其」的強人姿態、操作一波土耳其獨立自主外交政策勝利榮光，以爭取選民支持，並轉移社會對百物齊漲的痛感。另有一說認為庫德族只是假議題，土耳其牽制北歐兩國入北約意在取得F-16戰鬥機。

土耳其2019年獲得俄羅斯S-400防空飛彈系統後，遭美國下一代F-35戰機聯合開發計畫排除。土耳其接著安排購買新的F-16戰機並對現有同型機隊進行升級。這項交易同樣遭擱置。芬蘭及瑞典申請加入北約，無疑天賜良機。土耳其趁勢把持身為成員國所擁有的否決權，作為促使美國讓步的籌碼。

如果F-16真如願「入袋」，一方面必然大幅推升艾爾段威望及進一步鞏固民意，同時也能維持空優，緩解世仇希臘空軍實力近年急起直追帶來的焦慮感。

土耳其遲不批准芬蘭及瑞典加入北約的背後，也有俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的影子。土耳其近年面臨嚴峻貨幣危機，若干分析師判斷土國經濟可能在去年夏季前崩盤，多虧俄羅斯挹注資金，及強化雙邊貿易為土耳其闢一條活路。艾爾段願否甘犯蒲亭大忌放行北約東擴，不無疑問。

艾爾段拖延戰術引發「是否應把土耳其踢出北約」的討論。不過，北約創始文件中並未列入暫停或取消成員資格的正式機制。在30個成員國中，土耳其更提供安全保障主力，不但擁有僅次於美國的第2大軍隊，還位處北約防禦體系東南翼，可阻俄羅斯南下擴張，北約恐怕沒有失去土耳其的空間。

華盛頓近東政策研究所（Washington Institute for Near East Policy）土耳其研究計畫主任卡加泰（Soner Cagaptay）樂觀認為，無論土耳其5月大選結果如何，國會批准兩國加入北約案的可能性高。

他分析，如果在野黨勝選，土耳其新執政團隊渴望得到歐盟（EU）及美國支持，以讓全球資金流入土國活絡經濟，因此將迅速批准北約東擴。如果艾爾段成功連任，也同樣會開綠燈，以與美國總統拜登及歐盟重啟合作，及換取選後美歐對其政府的公開支持。（編輯：黃自強）1120131