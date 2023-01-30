土耳其可能發生恐攻 美國4天內2度示警

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歐洲多國發生焚燒可蘭經事件後，美國駐土耳其大使館30日再度發布警告指出，西方人經常出入地區「可能即將遭到恐怖分子的報復性攻擊」。圖為伊斯坦堡獨立大街。（中央社檔案照片）

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（中央社伊斯坦堡30日綜合外電報導）美國駐土耳其大使館今天警告美國公民，伊斯坦堡的教會、猶太教堂和外交機構恐遭攻擊。歐洲多國發生焚燒伊斯蘭教聖書可蘭經事件後，美國已在4天內第2度發布這種警示。

路透社報導，美國大使館在安全警報更新中指出，西方人經常出入地區「可能即將遭到恐怖分子的報復性攻擊」，尤其是土耳其第一大城伊斯坦堡貝伊奧盧（Beyoglu）、加拉達（Galata）、塔克辛（Taksim）、獨立大街（Istiklal Avenue）等地。

警報內容指出，土耳其當局正就此展開調查。

瑞典、荷蘭和丹麥分別發生焚燒可蘭經事件後，美國、德國、法國、義大利等西方國家駐土耳其大使館27日都針對禮拜場所恐遭報復攻擊發布安全警示。

另一方面，土耳其28日也就美國和歐洲可能出現「伊斯蘭恐懼症、仇外和種族主義攻擊」，對其公民發布警示。（譯者：何宏儒/核稿：施施）1120130