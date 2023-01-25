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示威效應 土耳其延後瑞典芬蘭申請入NATO會談

2023/1/25 17:43（1/25 18:17 更新）
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芬蘭與瑞典去年5月18日在北約總部正式提出加入申請。（圖取自facebook.com/NATO）
芬蘭與瑞典去年5月18日在北約總部正式提出加入申請。（圖取自facebook.com/NATO）
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（中央社伊斯坦堡24日綜合外電報導）土耳其今天宣布延後和瑞典、芬蘭申請加入北大西洋公約組織（NATO）的3方會談，再度重創這兩個國家在俄羅斯入侵烏克蘭後殷切期盼加入北約的希望。

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）昨天批評瑞典當局縱容抗議人士週末在土國駐斯德哥爾摩大使館附近示威，並且焚燒可蘭經。

路透社報導，土耳其外交消息人士表示，安卡拉和瑞典與芬蘭當局的3方會談，已從原訂的2月推遲到「之後的日期」，但未透露任何細節。

這項決定進一步降低瑞典和芬蘭趕在土耳其5月舉行總統和國會大選前加入北約的機率。

瑞典總理隨即呼籲「反省，以及在這個過程中保持冷靜，以便我們能夠重返瑞典、芬蘭和土耳其之間的正常對話」。

此外，在赫爾辛基當局表示3方會談必須暫停後，美國拜登政府今天重申支持芬蘭和瑞典盡早加入北約。

路透社報導，國務院發言人普萊斯（Ned Price）在記者會上一再被問到華府是否支持芬蘭單獨加入北約，而沒有和瑞典一起。他對此表示，拒絕評論「假設性」且不是「現在發生的實際問題」。

普萊斯說，「有關芬蘭和瑞典的討論不斷」，芬蘭單獨加入北約「的問題，不在我們考慮之列」。（譯者：劉淑琴/核稿：戴雅真）1120125

#瑞典
#芬蘭
#北約
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