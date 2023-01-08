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瑞典盼入北約 總理：無法達成土耳其所有要求

2023/1/8 22:14
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（中央社斯德哥爾摩8日綜合外電報導）瑞典總理克里斯特森今天表示，瑞典有信心土耳其會同意瑞典加入北大西洋公約組織（NATO）軍事聯盟，但瑞典無法做到土耳其提出作為交換條件的所有要求。

北約是否擴大規模，需要得到全體成員國一致認可。

路透社報導，克里斯特森（Ulf Kristersson）在瑞典一場國防智庫會議中說：「土耳其證實我們已經做到我們說過會做的事，但他們也表示，他們想要我們無法或不想幫他們的辦到事。」

瑞典、芬蘭、土耳其去年簽署一份三方協議，期能使土耳其不再反對兩國加入北約。

瑞典和芬蘭長期與西方國家軍方維持密切關係，但一向不願加入軍事聯盟，以免激怒俄羅斯。

不過，俄羅斯去年2月入侵烏克蘭，促使瑞典和芬蘭轉變態度。烏克蘭多年來試圖加入北約，都無功而返。一旦成為北約一員，就可在遭到攻擊時獲得其他成員國共同防衛。

土耳其先前以支持芬蘭與瑞典加入北約為籌碼，要求兩國對庫德族民兵採取更強硬態度，因為土耳其認定這些民兵是恐怖分子。（譯者：楊昭彥/核稿：陳政一）1120108

#瑞典
#北約
#土耳其
克里斯特森
瑞典入北約之路顛簸 土耳其：月底將再召開會議
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