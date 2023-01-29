以牙還牙 土耳其對美國和歐洲發布旅遊警示

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美國和歐洲國家建議公民避免前往土耳其熱門旅遊地點，土耳其28日則發布赴美國及歐洲旅遊警示。圖為伊斯坦堡地標聖索菲亞清真寺前人潮。中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡攝 112年1月28日

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（中央社伊斯坦堡28日綜合外電報導）土耳其今天對公民發布赴美國及歐洲旅遊警示，這似乎是針對西方強權先前對土國發布類似警示的報復。

美國和主要歐洲國家都已建議公民在土耳其不要參加大型活動，並且避免前往土國的熱門旅遊地點。

土耳其阻撓瑞典、芬蘭加入美國為首防衛集團北大西洋公約組織（NATO），美國和歐洲國家在與此有關的外交緊張情勢驟升期間發布旅遊警示。

一名反伊斯蘭主義極右翼極端主義人士近日獲准在土耳其駐斯德哥爾摩和哥本哈根大使館外焚燒伊斯蘭教聖書可蘭經進行抗議，激怒土耳其。

土耳其外交部先發布旅遊建議，就「歐洲宗教偏狹和仇恨達到危險程度」提出警告。

另一份聲明指出，「美國各地最近已經出現針對外國人的言語和身體攻擊，以及種族主義行徑」。

芬蘭和瑞典改變數十年來軍事不結盟作法而申請加入北約，藉以對俄羅斯入侵烏克蘭作出回應。北約入會案須獲30個會員國一致同意，目前僅土耳其和匈牙利國會尚未批准，匈牙利國會可望於下個月表決通過。

但是土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）試圖在5月14日的總統大選中催出他的民族主義基本盤選票，不惜在瑞、芬兩國入會案上一意孤行。（譯者：李晉緯/核稿：何宏儒）1120129