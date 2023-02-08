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出境逾2年遭除籍？ 內政部：戶籍遷出並非除籍

2023/2/8 14:40
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（中央社記者陳俊華台北8日電）媒體報導，指疫情後有13萬人遭除籍。內政部今天說，依戶籍法並無「除籍」制度，出境逾2年遭戶籍遷出，並不是除籍，只要持護照或入國證明文件入境，就可辦理遷入（恢復戶籍）登記。

媒體報導，指疫情後有13萬人遭除籍。內政部戶政司透過新聞稿表示，媒體報導並非事實，目前戶籍法並無「除籍」制度，且「除籍」一詞恐會使人誤解為喪失國籍或喪失戶籍。

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戶政司說，依「戶籍法」第16條第3項規定，民眾出境2年以上，應為遷出登記，戶籍遷出國外僅為戶籍管理制度，戶籍遷出並不是除籍，不影響民眾的國籍身分。

戶政司指出，出境逾2年，戶籍被遷出國外的民眾，如果要辦理遷入（恢復戶籍）登記，只要持中華民國護照或入國證明文件入境，並備齊國民身分證、遷入地戶口名簿及前開護照等資料，由本人、戶長或委託他人至遷入地戶政事務所辦理，當天就可完成遷入登記。（編輯：林興盟）1120208

#內政部戶政司
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