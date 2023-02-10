捷克眾院議長艾達莫娃將訪台 立院邀3/28議場演講

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捷克眾議院議長艾達莫娃（圖）3月將訪台，立法院長游錫堃2月10日主持朝野黨團協商時，各黨團一致支持邀請艾達莫娃3月28日到立法院議場發表演講。（圖取自facebook.com/marketa.pekarova.adamova.top09）

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（中央社記者范正祥台北10日電）立法院長游錫堃今天主持朝野黨團協商，研商新會期開議日相關事宜時，各黨團一致支持，邀請將訪台的捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）於3月28日至立法院議場發表演講。

今天立法院朝野黨團協商時，除了同意新會期2月17日開議，決定包括2月17日邀請行政院長陳建仁進行施政方針及施政報告並備質詢等相關議程之外，游錫堃與各黨團也歡迎艾達莫娃3月28日上午至立法院議場發表演講。

游錫堃主持朝野黨團協商時提及，各黨團是否支持比照2020年捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）訪台時曾到立法院議場演講，這次艾達莫娃訪台時，也邀請她到議場演講；民進黨團總召柯建銘等人表示，國會外交，歡迎到議場演講。

朝野黨團協商決定，各黨團同意3月28日上午邀請艾達莫娃於立法院議場發表演講，相關作業事宜，授權立法院秘書長林志嘉依規定辦理。

隨後，游錫堃透過臉書發文表示，去年7月訪問捷克時跟艾達莫娃說好2023年要在台灣相聚的約定，要實現了。

游錫堃指出，艾達莫娃下個月訪台將成為第一位在台灣立法院演說的非邦交國女性國會議長，感謝朝野黨團協商時很快達到共識，支持並歡迎艾達莫娃訪問立法院，期待下個月在台灣相聚。

捷克台灣商會1日指出，捷克眾議院議長艾達莫娃將於3月25日到4月1日率團訪問台灣與韓國，並可望於3月25日搭乘捷克政府特別安排的專機，從布拉格直飛台北。（編輯：謝佳珍）1120210