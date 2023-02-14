林明溱論文遭指涉抄襲 蔡培慧籲向南投鄉親解釋

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民進黨南投立委補選參選人蔡培慧（中）14日由黨籍立委蘇巧慧（左）及何欣純（右）陪同，前往南投市仁壽公園發玫瑰花給鄉親，祝福情人節快樂。中央社記者蕭博陽南投縣攝 112年2月14日

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（中央社記者蕭博陽南投縣14日電）前南投縣長、南投立委補選國民黨參選人林明溱的碩士論文遭指控涉抄襲，對此，民進黨參選人蔡培慧說，政治人物以誠信為基礎，不可投機取巧，請林明溱好好向南投鄉親解釋。

今天是西洋情人節，民進黨南投立委補選參選人蔡培慧今天由立法委員蘇巧慧及何欣純陪同，前往南投市仁壽公園發玫瑰花給鄉親祝福情人節快樂，沿途受許多支持者歡迎，甚至有鄉親特地趕來為蔡培慧加油，對於選民合照與擁抱，蔡培慧來者不拒，展現高親和力。

前促轉會副研究員吳佩蓉昨天指出，林明溱就讀朝陽科技大學休閒事業管理系碩士班2010年碩士論文「災害管理與重建成功因素之研究-以921地震前後之集集鎮觀光發展為例」涉嫌抄襲；吳佩蓉今天凌晨進一步表示，經比對文字和圖表連續複製貼上他人碩論達5至6頁。

對此，蔡培慧接受媒體聯訪表示，學位求取過程找資料、做研究、訪問、寫論文等步驟都應扎實進行，而非投機取巧，請林明溱好好向南投鄉親解釋，因為投機取巧行為不可取，特別是政治人物，若習慣投機取巧，那麼林明溱擔任立委、縣長期間還有多少事外界不知。

蔡培慧表示，所有鄉親都希望政治人物以服務為職，因此，政治人物要以誠信為基礎，好好為南投服務、為南投建設與經濟發展努力，她會與鄉親一起努力，也相信選民會做出最好的選擇；情人節是美好節日，對於未來，她最大的規劃就是「嫁給南投」，請鄉親支持。

蘇巧慧表示，之前在立法院與蔡培慧共事，深知蔡培慧能力與對南投的感情，那種為家鄉努力、希望家鄉孩子們更出人頭地的心情，透過蔡培慧過去實際表現，她看得非常清楚，可說蔡培慧就是「情牽南投」，今天特地來為蔡培慧加油，希望蔡培慧為南投爭一口氣。

何欣純說，這場選舉要選出真正能為南投做事的立委，一顆心全部投入鄉親及這片土地，而非個人利益，因此，請南投鄉親選擇蔡培慧；她日前為蔡培慧主持活動，看見蔡培慧的真心與焦急，南投落後許久，需要一名「新的立委」來做事，讓南投煥然一新。（編輯：謝雅竹）1120214