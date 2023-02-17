法規仍存以銀元為單位 立委提案改為新台幣

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（中央社記者范正祥台北17日電）現行若干行政法規仍存在以銀元為單位的條文，國民黨立委羅明才等人提案修正「原子能法」、「自衛槍枝管理條例」涉及法幣單位的條文，一律改以新台幣為單位；立法院會今天將提案付委審查。

「中央銀行法」第13條明定由該行發行的貨幣為國幣，另依「中央銀行發行新台幣辦法」第2條規定，中華民國貨幣為新台幣。而刑法所有定有罰金刑各條條文已於民國108年12月間完成三讀程序，過往罰金貨幣以銀元為單位自此步入法制史。

現行若干行政法規仍存在以銀元為單位的條文，為求法規用語應具明確性與一致性，國民黨立委羅明才、翁重鈞等17人提案修正「原子能法」第30條、第31條及第32條涉及法幣單位的條文，一律改以新台幣為單位，並依「現行法規所定貨幣單位折算新台幣條例」換算至相當數額；立法院會今天將此案交教育及文化委員會審查。

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另外，羅明才、翁重鈞等17人也提案修正「自衛槍枝管理條例」第17條、第18條涉及法幣單位的條文，一律改以新台幣為單位，並依「現行法規所定貨幣單位折算新台幣條例」換算至相當數額；立法院會今天將此案交內政委員會審查。

羅明才、翁重鈞等人於修法提案的草案說明中都提及，政府於民國38年間發布「銀元及銀元兌換券發行辦法」所規定的國幣銀元，實際上從未在台灣地區流通使用；「動員戡亂時期臨時條款」於80年5月1日終止後，該辦法遂於81年8月5日廢止。但該辦法廢止前，銀元仍為本位幣，39年行政院令將銀元與新台幣「按一與三之比」折合登帳，後於是制定「現行法規所定貨幣單位折算新台幣條例」。（編輯：蘇志宗）1120217