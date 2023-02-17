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金融時報：美國防部副助理部長蔡斯已抵達台灣

2023/2/17 17:54（2/17 18:28 更新）
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傳美國國防部負責中國事務的副助理部長蔡斯近期將訪台。（圖取自中美研究學會網頁chinaus-icas.org）
傳美國國防部負責中國事務的副助理部長蔡斯近期將訪台。（圖取自中美研究學會網頁chinaus-icas.org）
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（中央社台北17日綜合外電報導）外傳美國國防部負責中國事務的副助理部長蔡斯（Michael Chase）有意最近訪台。英國「金融時報」（Financial Times）今天引述消息來源報導，稱蔡斯已經抵達台灣進行訪問。

先前有報導指出，4位知情人士透露，蔡斯將於未來幾天訪問台灣。但「金融時報」稱，根據其中一名消息人士說法，蔡斯目前已經抵台。對此，外交部發言人表示，沒有接到相關資訊。

路透社報導，此行恐加劇北京與華府之間的緊張關係。台灣國防部與外交部以及美國國防部都沒有立即回覆置評請求。

國防部長邱國正今天稍早受訪表示，蔡斯的行程到目前還沒有確定，在沒得到通知之前，不會作說明。

邱國正在立法院回應媒體詢問，針對傳出蔡斯最近有意訪台時表示，任何團體或國家只要對台灣防禦作戰提出有益建言，都是很好的機會。不過，關於細節，以及對象為何，在沒得到通知之前，他不會作說明。

蔡斯將是繼前美國國防部負責東亞事務的副助理部長柯林克（Heino Klinck）2019年訪問台灣以來，首位訪台的美國國防高階官員。當時，柯林克是40年以來，訪台的最高階美國國防部官員。

美國國防部官員這次訪台，正值美中關係跌到新低點之際。在此之前，中國軍方讓一個大型氣球在北美洲上空飛了8天，最終美國派出F-22戰機在南卡羅來納州海岸上空將氣球擊落。（譯者：戴雅真/核稿：陳彥鈞）1120217

#蔡斯
#美國
#台灣
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