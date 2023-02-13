王定宇：現無麥卡錫訪台計畫 4月是可能時間點

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（中央社記者王揚宇台北13日電）針對美國眾議院議長麥卡錫是否訪台，曾代表立法院長游錫堃邀請麥卡錫訪台的民進黨立委王定宇今天說，據了解，目前在華府沒有麥卡錫拜訪台灣的具體計畫，但他認為麥卡錫早晚會來，4月是可能時間點。

王定宇今天在接受震傳媒「新聞不芹菜」專訪，對於麥卡錫（Kevin McCarthy）是否訪台等議題提出看法，也還原去年替游錫堃遞交邀請函的始末。

王定宇說，去年7月，時任美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）是否訪台，引起各界討論，當時少數黨領袖麥卡錫就說，如果成為議長，會在今年春天組團訪台。

王定宇指出，裴洛西去年8月初來台，他在去年9月赴美進行公務行程，也帶著游錫堃交付的7封感謝函給裴洛西等人，並在那時把邀請函給還不是國會議長的麥卡錫。

至於麥卡錫會不會訪台，王定宇認為，目前在華府沒有麥卡錫訪問台灣的具體計畫，但麥卡錫早晚會來台灣，而且4月份是可能的時間點。

王定宇說明，美國國會4月休會，美國聯邦眾議院外交事務委員會主席麥考爾（Michael McCaul）稱計劃4月訪問台灣，也說如果麥卡錫要來可以併團。

王定宇指出，根據種種因素，4月是不錯的時間點，但一切尊重美方的考量；對台灣來說，有權利接待來自世界各國的朋友，至於能不能來，要尊重朋友的決定，不是由中國來決定誰可以來、誰不能來。

此外，立法院外交及國防委員會召委王定宇今天邀請駐美代表蕭美琴到立法院與立委茶敘。關於台美經貿關係部分，王定宇在專訪中提到，「早收清單快出來了」，而台美之間的經貿談判不只有半導體，還有其他合作。

民進黨立委何志偉則在臉書發文，提到今天會議討論重點，包括台灣與美國正在進行的台美21世紀貿易倡議談判有一定進度，也是各國討論中速度超前的；美國國會先前通過國防授權法案（NDAA），授權未來5年提供台灣100億美元軍援，雙方仍在密切討論中。（編輯：翟思嘉）1120213