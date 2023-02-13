美眾院中國委員會訪台？蕭美琴：會做最適當安排

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駐美代表蕭美琴（前左）近日返台述職，立法院外交及國防委員會召委、民進黨立委王定宇（前右）13日邀請蕭美琴到立法院，與外交及國防委員會立委茶敘，報告分析台美關係。中央社記者徐肇昌攝 112年2月13日

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（中央社記者郭建伸、王揚宇台北13日電）美國聯邦眾議院的美中戰略競爭特別委員會是否訪台受關注，駐美代表蕭美琴今天表示，過去一年有30幾位美國國會議員訪台，相信未來只會增加，駐美代表處後續會針對各個議員興趣做最適當安排。

立法院外交及國防委員會召委、民進黨立委王定宇今天邀請蕭美琴到立法院與立委茶敘，包含民進黨立法院黨團總召柯建銘、民進黨立委王定宇、何志偉、林靜儀、趙天麟，以及國民黨立委江啟臣、台灣民眾黨立委邱臣遠都與會。

蕭美琴抵達立法院後，先在王定宇陪同下拜會立法院長游錫堃；隨後一行人轉往會議室，蕭美琴步上階梯看見柯建銘在外迎接，隨即上前給予擁抱。

蕭美琴受訪時表示，她有些近鄉情怯，擔任過4屆立委，在立法院待了很多年，很高興今天看見老同事；她在華府期間，儘管沒有機會回台，但也接待很多立法院同事到華府，總共約20人次，都會照慣例與訪團簡報，說明大家關心議題。

駐美代表蕭美琴（右2）13日赴立法院與外交及國防委員會立委茶敘，和民進黨立法院黨團總召柯建銘（右）擁抱致意。中央社記者徐肇昌攝 112年2月13日

近日傳出美國聯邦眾議院新成立的美中戰略競爭特別委員會討論派遣代表團前往台灣，媒體詢問，是否接獲美國眾議院派團訪台消息。

蕭美琴表示，過去一年曾有30幾位美國國會議員來台灣，相信未來只會增加；但他們想要來台灣的細節還沒開始規劃，駐美代表處後續會針對各個議員興趣做適當安排。

媒體詢問，總統蔡英文下半年是否可能有訪美行程。蕭美琴表示，在疫情之前，總統出訪邦交國是例行常態，過去都有慣例，未來適當時間點會規劃，但目前沒有很細部的確切方案，後續會繼續保持聯絡。

外界關注蕭美琴可能是副總統賴清德競選2024總統的副手人選，媒體詢問是否有跟賴清德聊到未來。蕭美琴未正面回應，僅表示這次回台是因應公務，並就台美關係的經貿、外交等議題，跟相關主管機關交換意見，她提到自己在台灣時間其實很短。

媒體詢問，這次回台灣有沒有最想吃的食物。蕭美琴說，這次回台時間很短，有很多想吃的東西沒辦法吃到，例如燒餅；柯建銘說要幫忙準備，她會冷凍帶回美國吃。

柯建銘笑稱，這個是「動員燒餅」；蕭美琴聽聞後馬上說她完全不懷念「動員」，而是懷念食物。此話一出，引起哄堂大笑。

王定宇指出，他準備巧克力要送給蕭美琴，讓她返美時可以在飛機上吃，而在機上的時間剛好經過2月14日。

當立法院會處理重大法案時，民進黨立法院黨團通常會發布甲級動員，確保議案順利通過，甲動的集合時間很早，黨團通常會幫黨團成員準備早餐，燒餅就是其中一項。（編輯：謝佳珍）1120213