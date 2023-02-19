國防院：美中氣球事件 近太空領域競爭開端

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（中央社記者游凱翔台北19日電）中國高空偵察汽球侵入美國領空遭擊落，國防院學者今天表示，此類氣球飛行於被稱為「近太空」平流層中，人類過去雖少涉足，但隨技術發展戰略地位日趨重要，也因此正標誌美中在近太空領域競爭的開端。

中國高空偵察氣球侵入美國領空，曾飛越敏感的蒙大拿州核武基地，但考量地面民眾安危未立即擊落，美軍事後出動搭載AIM-9X響尾蛇飛彈的F-22戰機，在南卡附近海域上空將其擊落，並回收殘骸碎片分析。

國防部智庫、國防安全研究院中共政軍與作戰概念研究所副研究員舒孝煌，昨天以「由間諜氣球事件觀察美中『近太空』領域競爭」為題，在「即時評析」專區撰文。

舒孝煌指出，這枚高空氣球飛行高度約18至20公里，為平流層氣球或平流層浮空器（stratospheric aerostat）一種，也是近太空（Near Space）領域，是指介於傳統進氣式發動機的飛機（包括軍用機及民航機）飛行空域和太空船或衛星軌道之間的區域，除穿越大氣層火箭及實驗型高速飛行器外，過去人類很少涉足此領域，隨技術發展，越來越多國家開始發展近太空技術，將近太空視為國安新的「高邊疆」。

他表示，太空距地表100公里以上，空氣已極為稀薄，太空船或衛星無法依賴氣動力，僅能依賴自身動力飛行，且需攜帶氧氣。近太空雖空氣稀薄，但飛行器仍可用氣動力控制，且阻力較小，大氣環境穩定，就曾有中共文章指出，對軍事應用來說，近太空可擴展航空太空戰場範圍與縱深，形成無縫「空天一體」作戰能力，戰略地位非常重要。

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舒孝煌表示，各類飛行器與平台在近太空領域的發展及部署，將是未來強權競爭新領域，且近太空飛行器可早期預警、偵察監視、通訊中繼、電子戰、導航定位等方面實現航空、太空及地面資訊的有效中繼和銜接，且由於近太空飛行器易實現長時超音速飛行，越來越成為長距離快速打擊武器的新寵，未來戰爭節奏也將因此顯著加快。

他說明，共軍及民間已發表約1000篇近太空相關文獻，多數集中近太空飛行器，中共軍事單位也向外採購高空氣球及相關技術，更在「航空航天信息研究所」下設「浮空器系統研究發展中心」，發展平流層試驗飛艇、繫留氣球、高空氣球等載具，中共多所大學也都參與近太空的發展，因此未來中共近太空領域發展，以及與強權國家的競爭，需密切關注，因為中共「間諜氣球」事件，正標誌美、中在近太空領域競爭的開端。（編輯：蘇志宗）1120219