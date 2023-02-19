藍綠立委：台美關係穩固 國安會談將討論台海情勢

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（中央社記者葉素萍、王承中台北19日電）金融時報披露台美下週舉行國安閉門會談，民進黨立委王定宇指出，國安決策高層進行面對面溝通，擷取第一手的資料，代表台美關係重要且穩固發展；國民黨立委陳以信認為，相信此次台美高層會談，勢將針對當前台海安全情勢進行深入討論。

英國「金融時報」（The Financial Times）昨天報導，外交部長吳釗燮和國家安全會議秘書長顧立雄本週將前往美國，與美方官員舉行特殊管道會談，舉行地點為華府附近的美國在台協會（AIT）維吉尼亞州總部。

王定宇今天被媒體問及台美國安高層、國會互訪，層級與頻率都呈現新高時表示，這兩週內，美國陸續有安全與國防相關的重要官員及國會議員造訪台灣，而台灣也有國安官員到美國；決策高層互訪當地國進行面對面溝通，擷取第一手資料，顯示台美關係重要而且穩固發展。

王定宇指出，菲律賓總統小馬可仕日前與日本首相岸田文雄進行「兩國首腦會議」，此後將是美國、日本與菲律賓在第一島鏈建構自由民主抗中聯盟；台灣在此「抗中弧線」並非「缺一角」，應是「隱藏版」，屬於最重要議題與最重要盟友。

王定宇認為，國安高層訪美顯示台美關係非常良好，更見證台灣的重要性被世界看見，畢竟台灣不管在戰略位置、供應鏈及自由民主的價值上，目前都是全球各界安全會議所關注的重中之重。

陳以信接受中央社記者訪問時表示，台美進行國安高層會談從馬政府開始就行之有年、不足為奇，重點是在這個時間點舉行，有其意義。

他以日前在華府訪問的心得指出，可充分感受到美方目前對於台海安全穩定感到擔憂，並高度關心；相信即將舉行的台美高層會談，勢將針對當前台海安全情勢進行深入討論。（編輯：林克倫）1120219