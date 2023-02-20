室內口罩禁令鬆綁 陳建仁：高齡者疫苗施打率須加強

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行政院長陳建仁20日上午8時召開擴大防疫會議，針對國內外疫情發展情形、疫苗施打及室內口罩開放後防疫措施等議題進行討論。（行政院提供）中央社記者陳俊華傳真 112年2月20日

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（中央社記者陳俊華台北20日電）今天是室內口罩禁令鬆綁首日，行政院長陳建仁說，各級學校預計3月6日實施校園室內口罩放寬，他請指揮中心預作準備；高齡者疫苗施打率仍須持續加強，指揮中心應強化溝通、即時澄清謠言。

行政院代理發言人羅秉成透過媒體群組表示，陳建仁上午8時召開擴大防疫會議，針對國內外疫情發展情形、疫苗施打及室內口罩開放後防疫措施等議題進行討論；從行政院提供的會議照片中可看到，陳建仁及與會官員都配合政策調整，未配戴口罩。

陳建仁指出，今天是室內口罩禁令鬆綁的第一天，因為3年多來指揮中心與全體民眾共同努力，台灣才循序漸進地走到逐漸鬆綁階段。他也提醒指揮中心，持續關注後續的疫情狀況，並為各級學校預計在3月6日鬆綁的口罩開放預作準備。

陳建仁說，目前高齡者的疫苗施打率仍須持續加強，指揮中心應強化溝通，即時澄清謠言，化解民眾疑慮，並向長者、高風險族群及其家屬解釋疫苗接種的重要性與必要性。

指揮中心報告時指出，全球疫情已逐漸趨緩，確診人數近一週持平；中國疫情漸緩，研判其各疫情指標有低估，雖尚未發現新型變異株，但疫情仍屬嚴峻。

指揮中心說，國內疫情部分，全國本土新增病例下降，但13到18歲學生族群略增，中重症數略降、死亡數持平，將持續加強長者等重症高風險族群疫苗接種、及早用藥，並關注開學後、低溫及防疫政策陸續鬆綁後對疫情影響，並留意變異株變化。

指揮中心表示，最近一週入境23萬8632人次，較上週減少8%，入境旅客身分別本國籍占60%，非本國籍旅客30%，持中華民國居留證的外籍人士10%。目前COVID-19邊境作業回歸常態管理，機場、港埠旅客自由領取快篩試劑約70%。

指揮中心說，因自主防疫指引的篩檢頻率，已調整為有症狀再篩檢，入境時有症狀者可在機場港埠洽疾管署檢疫人員，且國內販售家用快篩試劑通路普及，購買便利，因此預計從3月1日起，停止提供入境人員及確診密切接觸者家用抗原快篩試劑。

針對疫苗接種狀況，指揮中心表示，國內疫苗接種人口涵蓋率第1劑為94%，第2劑為88.9%，第3劑為76.3%，第4劑施打率則為22.8%，累積施打已超過6685萬人次，其中次世代雙價疫苗截至2月17日共接種418.7萬人次。

指揮中心說，目前疫苗接種作業順利、次世代疫苗數量充足，將持續加強疫苗接種宣導，盼促使全民響應COVID-19疫苗接種，提升整體免疫保護力，降低重症及死亡風險。（編輯：楊凱翔）1120220