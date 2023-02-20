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漢光實兵操演7月舉行 北部反登陸操演地點研議中

2023/2/20 13:18
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（中央社記者游凱翔台北20日電）知情人士今天表示，國軍漢光38號兵棋推演及實兵實彈操演，分別規劃在5月、7月舉行，為強化北部衛戍能力，海軍兩棲部隊將在想定共軍可能登陸的北部紅色海灘操演，但地點、方式等細節仍在研議中。

近年共軍機艦頻頻侵擾台灣防空識別區，甚至不時逾越台灣海峽中線，嚴重衝擊區域和平穩定；國軍除加強對美軍購、國造相關軍備外，也強化訓練方式以應對潛在威脅。

知情人士告訴中央社記者，國軍漢光38號兵棋推演及實兵實彈操演，分別規劃在5月、7月舉行；為強化北部地區衛戍能力，實兵實彈操演部分研議海軍兩棲部隊在共軍可能登陸的北部紅色海灘操演，但地點、方式等細節仍在討論中。

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海軍司令部表示，依國防部「處處皆戰場、時時做訓練」的指導，海軍貫徹戰訓本務與戰備整備工作，以建構可恃戰力，捍衛海疆安全；海軍艦艇均依年度兵力使用及訓練計畫執行各項戰演訓任務，有關兵力運用及任務，海軍不予評論。

華府智庫「2049計畫研究所」（Project 2049 Institute）資深主任易思安（Ian Easton）曾指出，共軍如果武力犯台，有14處紅色海灘（可能性高的登陸點），包含金山（北側海灘）、金山（南側海灘）、林口、海湖（桃園蘆竹）、翡翠灣、福隆、頭城、壯圍、羅東、宜蘭、布袋、台南、林園、加祿堂。（編輯：郭無患）1120220

#國軍
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