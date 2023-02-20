精進反毒掃黑打詐 陳建仁：人力經費政院全力支持

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（中央社記者陳俊華台北20日電）行政院長陳建仁上任後，今天首度主持治安會報，他說，行政團隊應強化跨部會合作，精進反毒、掃黑、打詐等各項治安工作，並盤整各項維護治安工作所需人力與經費，行政院將全力支持。

行政院透過新聞稿表示，陳建仁上任後今天首次主持「112年度第1次治安會報」。他致詞時說，回顧去年治安狀況，政府雖已努力查獲詐欺集團1619件、毒品犯罪3萬多件，但因有數起社會矚目重大治安事件發生，「詐欺、毒品、黑幫、槍械」等問題仍是民眾高度關注焦點。

陳建仁強調，總統蔡英文交付新內閣4大任務，並指示行政團隊應強化跨部會合作，針對反毒、掃黑、打詐等各項治安工作不斷精進，盤整各項維護治安工作所需人力、經費，行政院將全力支持。

陳建仁聽取「道路交通安全改善執行情形」報告後表示，請交通部針對道路交通事故死亡及重傷原因，分析來自酒駕、機車、高齡者、外送人員搶單或路口設計不良等因素的比例，參酌日本、南韓、新加坡等道安表現良好國家的標準，以訂定台灣道安改善的合理目標。

陳建仁指出，台灣每10萬人口的30日交通事故死亡人數約為日本4.7倍，如以每年降5%為目標，仍需耗時16年才能追得上日本，「這將會是國人的恥辱」；台灣應借鏡日本近幾十年來作法，徹底改善台灣道交安全。

陳建仁說，台灣高齡者人口成長快速，道路交通事故風險隨之增加，請交通部針對高齡者道路安全方面加強保護措施，並提出解決方案，請政務委員吳澤成督導交通部及各相關部會，提出更完整解決方案。

內政部警政署報告「112年治安趨勢與策進作為」，陳建仁指出，近5年全般刑案發生數因疫情關係呈現先降後升趨勢，面對日新月異的新興犯罪型態，政府必須跨部會進行協調整合，才能有效防止新型態犯罪。

行政院政務委員羅秉成表示，隨著科技型態及方法改變，堵詐方面須不斷精進，請國家通訊傳播委員會邀電信業者研議，從源頭阻絕境外詐騙電話；並請數位發展部規劃開發政府免付費攔阻國際詐騙電話APP，減少民眾接聽詐騙電話的機會。

羅秉成指出，針對電商個資外洩提高行政裁罰部分，陳建仁已指示相關部會研議修正「個資法」提高罰責，並配套修正「資安法」擴大適用範圍等工作；詐騙案破獲後，也應提高犯罪集團重要分子的羈押率，並速偵速審，不僅針對重大詐騙罪行從重處罰，後續申請假釋亦須從嚴審核。

陳建仁說，請各相關部會在一個月內盤點所需經費、人力及物力，針對「新世代打擊詐欺策略行動綱領」提出精進作為及執行時程，不僅有數字的績效，更要有讓人民有感的成效，行政院會全力支持所需相關經費。

針對法務部調查局「境外勢力利用網路駭客入侵結合認知作戰新型態攻擊應處作為」報告，陳建仁表示，法務部調查局資安工作站應加強查處這類網路駭客入侵及認知作戰複合式攻擊，並就未來3個月或半年內相關攻擊案件、應處作為及成果，提交工作成果報告。（編輯：林克倫）1120220