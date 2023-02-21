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陳建仁感謝朝野支持疫後特別條例 23日提特別預算

2023/2/21 13:29（2/21 13:34 更新）
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（中央社記者葉素萍台北21日電）行政院長陳建仁今天感謝立法院三讀通過「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」，這是他上任後第一個三讀通過的法律案，感謝蘇貞昌在卸任行政院長前將條例送交立法院審議；行政院23日將提特別預算案送立院審議。

陳建仁透過臉書表示，立法院剛剛三讀通過「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」，這是他上任後第一個三讀通過的法律案，感謝蘇貞昌在卸任前將條例送交立法院審議，也要特別感謝立法院朝野各黨能夠以全民利益、國家福祉為優先，才能在最快的時間內順利通過這項特別條例。

他強調，疫後特別條例主要是這幾年受全球疫情影響，台灣不但防疫有成，還能維持經濟成長。

他說，為了讓這幾年的經濟成長果實能夠全民共享，還要能照顧社會更多弱勢以及疫情期間受到影響的產業，尤其是中小企業、中低薪房貸族以及學貸族等，政府除了將規劃全民普發現金6000元以外，並針對疫後復甦強化經濟與社會韌性部分，就各產業、各社會面向提出因應方案，以面對接下來國際經濟局勢的挑戰。

陳建仁說，再次感謝立法院所有立委的努力與支持，行政院將在23日依特別條例提出特別預算案送請立法院審議，盼能照顧到每一位需要被照顧的國民。（編輯：黃國倫）1120221

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