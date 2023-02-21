王金平稱民調最強以後未必最強 侯友宜籲團結

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新北市長侯友宜（右）21日受訪表示，對他而言，國家、人民遠超過黨派，更超過個人；要讓國家強大，最重要的是面對國際詭譎變化，應不分你我、族群、黨派，團結攜手合作。中央社記者黃旭昇新北市攝 112年2月21日

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（中央社記者黃旭昇新北21日電）新北市長侯友宜今天在道安會報後，回應記者詢問對於前立法院長王金平說「現在民調最強的，未來不一定是最強的」看法時指出，面對詭譎國際局勢應不分你我，攜手團結合作。

侯友宜今天在新北市政府9樓災害應變中心主持道路交通安全督導會報後接受媒體聯訪，記者提問，對於王金平20日到台東天后宮上香後受訪說「現在民調最強的，未來不一定是最強的」的看法。

對此，侯友宜表示，對他而言，國家、人民遠超過黨派，更超過個人；要讓國家強大，最重要的是面對國際詭譎變化應不分你我、族群、黨派，團結攜手合作。

記者詢問，「美麗島電子報」最新民意調查結果，各種可能排列組合的總統選戰民調，只有侯友宜與副總統賴清德對戰時才可小贏賴清德，如何看待這樣的民調結果。

侯友宜回答，他仍是新北市長，新北扮演北台灣區域治理重要角色，並期待與中、南部的區域治理並肩作戰，讓台灣共好，可永續發展。這是他目前努力在做的事，期待形成大家的共識。

記者追問，這份民調顯示前台北市長柯文哲競選總統的支持度上升，是否考慮2024年總統大選時「藍白合」，擴大贏面。

對此，侯友宜指出，在雙北合作或北台灣合作期間，他與柯文哲都努力面對大台北生活圈問題，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，彼此都一直守護大台北民眾的健康安全與生活，只要共好的態度，國家就能夠永續繁榮與安定。（編輯：戴光育）1120221