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政院23日處理疫後特別預算案 陳建仁將出席記者會

2023/2/22 19:08
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（中央社記者陳俊華台北22日電）立法院會昨天三讀通過疫後特別條例，行政院會明天將處理特別預算案。政院人士今天表示，行政院長陳建仁、副院長鄭文燦會後將親自出席記者會，說明預算編列方式，並回應媒體提問。

立法院會21日三讀通過疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例，規範去年超徵稅收中的新台幣3800億元，用於普發現金每人6000元、挹注健保基金、擴大公共運輸補貼等10類項目。

據行政院公布明天行政院會議程，包括將討論由行政院主計總處編列的「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」，以及由交通部報告「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果施政規劃-行政院促進公共運輸使用方案及加速擴大吸引國際觀光客方案」。

政院人士表示，陳建仁、鄭文燦及行政院秘書長李孟諺、代理發言人羅秉成將在院會後出席「疫後特別預算記者會」，說明特別預算編列方式，並回應媒體提問。

另外，交通部推動「中央促進公共運輸使用方案」部分，除北北基桃規劃1200元通勤月票外，中南部的通勤月票初估在千元以下；政院人士透露，雲嘉南也有相關規劃，但要看各縣市詳細提案內容後，經明天院會討論，才會最後拍板。

因應國境開放，為爭取國際觀光客來台，並達成今年來台旅客600萬人次目標，交通部提加速擴大吸引國際觀光客方案，其中來台自由行旅客有機會獲得5000元消費金；旅行社送客來台每團可獲獎助1萬元至2萬元。（編輯：林興盟）1120222

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