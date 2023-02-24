1200月票拍板 陳建仁：能獲朝野一致支持是好事

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北24日電）行政院會23日拍板，北北基桃1200元月票目標7月實施。行政院長陳建仁今天受訪說，感謝此方案得到朝野的一致支持，這是一件好事，希望能盡早通過，讓全民享受很好的照顧。

立法院今天邀請陳建仁列席施政報告並備質詢。陳建仁會前接受媒體聯訪，對於疫後特別預算案遭批評包山包海、未對症下藥，而1200月票方案是民進黨提出，但過去遭國民黨謾罵，現在卻稱是該黨的地方首長兌現，是否感覺被收割。

陳建仁說，好的政策能夠被朝野一致支持，這是一件好事；政府在公共運輸使用，會按照各地區的特色，設計不同方案，希望照顧每個人。

陳建仁指出，政府提出這項方案能得到立委還有地方首長，不分朝野的一致支持，讓人感到很高興，也希望這項方案能在立法院盡早通過審查，讓全民都能享受到很好的照顧。

至於上次因為國民黨團杯葛，讓陳建仁無法進行施政報告，今天是否擔心再度被杯葛。陳建仁表示，他來立法院做施政方針報告及備詢，是憲法規定的責任，希望能順利進行。

行政院會23日通過疫後特別預算案，送立法院審議；陳建仁指出，希望朝野能一致支持，順利通過特別預算案，讓溫暖能夠即時、照顧能夠普遍。

此外，監察委員申請自動調查前行政院發言人陳宗彥，陳建仁表示，這是個人的事情，當事人也已對外說明，尊重司法調查程序及監委職權。

行政院會23日通過疫後特別預算案，歲出編列新台幣3800億元，以歲計賸餘支應、不舉債；其中1417億元用來普發現金、165億元辦理中產以下房貸戶支持方案；另外還包括交通部補助地方政府推動通勤通學公共運輸票證方案的支出。（編輯：楊蘭軒）1120224