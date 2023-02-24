侯友宜籲1200月票常態補助 王國材：好政策會延續

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（中央社記者林敬殷台北24日電）行政院推動北、中、南三個生活圈通勤通學月票，新北市長侯友宜建議常態性補助，交通部長王國材說，只要實施成效好，後續會檢討，比如說放到一般預算，如果是一個好的政策，應該會延續。

立法院今天邀請行政院長陳建仁提出施政方針及施政報告並備質詢，王國材在進入議場前接受媒體訪問。

對於台南市長黃偉哲呼籲政府關心交通平權，提升南部公共運輸資源。王國材表示，交通平權是中南部、東部及離島的一個課題，陳建仁有指示多編一些預算，明年也是強化各地方公共運輸網路重要的一年，交通部也跟主計總處、各地方在談，像高雄市政府希望5年內有900部電動公車，交通部都會支持。

對於侯友宜建議，讓1200通勤月票常態性補助。王國材說，只要實施成效好，後續會檢討，比如放到一般預算，如果是一個好的政策，應該會延續。

針對民眾黨質疑大撒幣的說法，王國材表示，公共運輸和通訊費用占每個人費用12%，如果公共運輸使用量提升、私人運具減少、改善交通壅塞、減少車禍等，是很有幫助的，「這部分是補助到每一個用路人」。

此外，政府在疫後為了爭取國外觀光客來台，將發放50萬份新台幣5000元的消費金給自由行旅客。王國材說，這是一個短期的政策，全世界都在爭取觀光客，必須有短期誘因，當他們到台灣來，發現台灣的好山好水，後面就有一系列人來，這是短期，不會是長期的措施。（編輯：楊蘭軒）1120224