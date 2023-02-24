公投電子連署系統何時上路 中選會：資安無虞才上線

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北24日電）時代力量立委王婉諭今天質詢，詢問公投電子連署系統何時能上路。中選會副主委陳朝建說，該系統要上線，必須要做到資安無虞，而在資安無虞部分，會在3月份完成數位部指定的48項改善事項。

立法院今天邀請行政院長陳建仁列席施政報告並備質詢。王婉諭質詢時，關注公投電子連署系統何時能夠上路，並強調要在資安無虞狀況下盡快上路。

陳朝建說，公投電子連署系統要能夠上線，要做到資安無虞，會循序漸進進行，目前在3月份的期程中，會完成數位發展部指定的48項改善事項。

此外，關於最低工資法草案立法進度，王婉諭說，這不該一拖再拖，希望在這個會期，行政院能把草案送進立法院審議。陳建仁說，目前正在蒐集資料過程中，視研議情況決定。

至於揭弊者保護法草案何時會送立法院審議；陳建仁指出，行政院審查中，會盡快送立法院審查。

法務部長蔡清祥補充，外界還有很多不同意見，行政院有要求法務部進行彙整。

另外，王婉諭詢問，促進轉型正義委員會解散後，行政院推動轉型正義會報，並於去年9月開第一次會報，何時才會開第2次會報；陳建仁指出，預定3月份召開。

王婉諭也關心保障用路安全、落實人本交通議題，並要求政府提出具體規劃；陳建仁表示，這要從工程、法制、交通安全教育等層面來加強，已請政務委員就整體進行通盤盤點，希望在未來2個月到3個月間，看到各部會所提出的交通安全改善方案。（編輯：翟思嘉）1120224