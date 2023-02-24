新北民進黨團：侯友宜選總統議會將有腥風血雨

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（中央社記者高華謙新北24日電）民進黨新北市議會黨團新任總召集人鄭宇恩，今天舉國民黨主席朱立倫2014年擔任新北市長時去參選總統為例表示，如果侯友宜參選總統，可預期市政停擺，且議會將有腥風血雨。

民主進步黨新北市議會黨團今天上午在新北市議會大廳舉辦總召集人暨幹部交接典禮，由前總召集人陳啟能交接給新任總召集人鄭宇恩，包括民進黨中央政策會執行長、立法委員羅致政、立委蘇巧慧、新北市長侯友宜、新北市3名副市長及市府各局處首長都與會觀禮。

鄭宇恩致詞時說，民進黨新北市議員比4年前增加3席，雖然沒過半，但也代表有更多市民給他們託付與期許，他們必須做稱職在野黨，讓新北市政推動更加公平、開放，也期盼市長與市府團隊包容更多聲音。

鄭宇恩說，去年九合一選舉給侯友宜很大肯定，在這個會期，大家非常關心侯友宜是否參選2024年總統，新北市幅員遼闊，市政繁多，如果侯友宜去登記或接受國民黨徵召參選，市政停擺是可預期的，「而且我可以預見議會將有一場腥風血雨」。

鄭宇恩表示，中國國民黨主席朱立倫2014年擔任新北市長時去選總統的歷史還歷歷在目，希望侯友宜在議會好好為市民打拚，這段時間新北市出現社會住宅推動進度不甚理想、社會安全網漏洞、雙北環狀線僅移交財產等事件，需要市長好好鞭策；也請市長與市府機關首長以人民福祉為優先考量，不要「因言廢人」，也就是不要因為在野黨做出猛烈質詢，就認定議員言論是在否定市政。

羅致政致詞時說，民進黨新北市議會黨團不是為反對而反對的黨，而是要扮演對市民忠誠、負責及爭取在新北市執政的在野黨，只要符合新北市發展需要與市民利益，他們會一併支持，但這麼做不是為了得到市府關愛眼神，而是因為知道市民會給予肯定和支持，他們不用擔心被市府用議員配合款制約，也不用擔心被列入「黑名單」。

羅致政表示，絕對權力容易帶來絕對腐敗，最近新北市府從殯葬處到拆除大隊等，傳出很多違法、遭檢調約談，乃至於被收押的案例，甚至出現獨居老人因缺乏照顧成為乾屍的不幸事件，在在凸顯在野黨強力監督市政與市府的重要性，他們有責任防弊、監督、除弊，也希望侯友宜好好做滿。

新北市長侯友宜致詞時說，市府團隊理當受到議會的指導與監督，大家面對議會監督要虛心接受，且只要是正確的一定戮力履行，不辜負議員監督與市民期待。

侯友宜表示，國家人民利益遠超過黨派，更沒有個人，只有府會和諧，大家一起面對新北市發展，所以不要分你我、族群與黨派，大家攜手合作，在議長帶領與市府團隊盡心盡力之下，新北市2030願景一定會實現。

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另外，侯友宜接受媒體聯訪時被問及對於鄭宇恩說希望侯友宜好好為市民打拚，不要讓市政停擺的看法；侯友宜未正面回應，僅表示新北市團隊面對市政建設，以及即將展開的里長座談會，大家一起共同面對解決所有問題，讓新北市不斷地超越自己。

媒體詢問，相較其他的藍營大咖，外界認為市長跟綠營的關係相對好，像今天參加議會的交接典禮即是一例，這也被視為2024優勢。侯友宜說，面對所有的議題，都希望中央跟地方一起合作、府會關係能夠和諧，所以大家一起努力，確保國家發展與人民利益能夠永續。（編輯：李錫璋）1120224