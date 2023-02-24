郭台銘助選林明溱？朱立倫：沒聽過此傳言但歡迎

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（中央社記者蕭博陽南投縣24日電）國民黨主席朱立倫今天輔選國民黨南投縣立委補選候選人林明溱，對於媒體問及鴻海創辦人郭台銘是否助選林明溱，朱立倫說，沒聽過此傳言，但歡迎每一名好朋友透過各方式幫助。

為輔選林明溱，朱立倫今天陸續參拜竹山正覺寺、竹山三元宮，並前往竹山菜市場、集集鎮掃街拜票，朱立倫接受媒體聯訪表示，民進黨這次用盡全黨力量，並使出抹黑等招式，民進黨不抹黑就不會選舉，讓大家看不下去，國民黨籍直轄市長、立法院黨團也會動員輔選。

對於鴻海集團創辦人郭台銘是否到南投縣輔選林明溱，朱立倫回應媒體提問表示，沒聽過此傳言，但歡迎每一名好朋友透過電話、簡訊、直接到南投等方式來幫助林明溱，明天起連假期間，新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安等人也會到南投輔選。

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民進黨候選人蔡培慧今天則在名間鄉、竹山鎮辦理長照座談會，並訪視秀林社區關懷據點，下午再與無黨籍立法委員林昶佐、民進黨立委趙天麟等人在南投市掃街拜票；身兼民進黨主席的副總統賴清德25至27日也將陸續到竹山鎮、名間鄉、水里鄉、集集鎮、鹿谷鄉參拜宮廟及出席造勢活動輔選蔡培慧。

蔡培慧表示，228連假期間，賴副總統連續3天在南投，上午到各鄉鎮廟宇為南投祈福，傍晚則在名間、水里、鹿谷、竹山等地辦理造勢晚會，歡迎鄉親一起來「顧南投、做伙拚」；另外，今晚在南投市中興會堂前邀紙風車劇團演出「武松打虎」。（編輯：郭諭儒）1120224